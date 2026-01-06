無照驗光配鏡 最高罰15萬

驗光人員法10年落日條款屆滿，全面改為國家考試證照制。衛福部提醒，即起需考試及格、領有證書才可執行驗光業務，違者可處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

《驗光人員法》10年落日條款期限於6日屆滿，台灣驗光產業「師徒制」走入歷史，衛福部指出，即日起包括眼鏡行、鐘錶行等，若要為民眾驗光配鏡，必須持有認明合法的「驗光所」及持有證照的「驗光師∕生」，無照執業最高將開罰15萬元。

民國104年12月立法院三讀通過驗光人員法，使驗光人員成為第15類醫事人員，該法於105年1月6日公布施行，對於沒有驗光師執照的已從業人員設有10年落日條款，即日起需考試及格領有證照者才能擔任驗光人員，違者可處3萬元以上，15萬元以下罰款。

衛福部醫事司指出，一般的眼鏡行屬於工商登記，僅能進行眼鏡販售與配製，設立驗光所是要赴衛生局申請開業登記，民眾可透過店內是否懸掛衛生局核發的「驗光所開業執照」，或驗光人員是否具有證照等方式辨別。

中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會指出，落日條款屆滿意味台灣驗光產業全面進入醫事管理時代。新北市驗光師公會表示，民眾最簡單的辨識方式，就是看店家是否掛出「驗光師證書」或「驗光生證書」，如果有一些驗光所、眼鏡行沒有懸掛，民眾可以直接詢問店家是否有驗光證照。

新北市驗光師公會指出，目前全國驗光所約3700多家，驗光師加驗光生約1萬3千餘人，普通的近視、遠視、散光、老花，或者一般隱形眼鏡的裝配，驗光師或驗光生都可以執行相關工作。