「無照」竟不成立駕照早被註銷卻判無效 免2.4萬還倒賺300

高雄1名尤姓男子3月在新北市板橋區騎機車遭警方攔查，被認定為「5年內無照駕駛累犯」，遭高雄市交通局依《道路交通管理處罰條例》重罰2萬4,000元並扣繳駕照，尤男不服提起行政訴訟，案件審理後卻出現驚人逆轉，高雄高等行政法院認定，當年註銷其駕照的行政處分具有「重大明顯瑕疵」，屬於無效處分，最終撤銷罰單，交通局不但吞敗，還得倒貼300元訴訟費。

判決指出，事件發生於3月4日下午，尤男騎車行經新北市板橋區民生路三段，遇上海山分局警方路檢。警方表示，因發現尤男車速異常緩慢而上前攔查，並在查驗資料後發現其駕照早在2016年即遭吊銷，且2022年間仍有無照駕駛紀錄，因此依法舉發。但尤男則主張，自己先通過酒測並獲放行，隨後卻又遭盤查，質疑警方行為違法。

案件真正的爭點，並非警方攔查是否合法，而是尤男的駕照是否「真的被合法註銷」。法院調查發現，尤男於2016年因「6個月內違規記點達6點」遭吊扣駕照1個月，當時裁決書雖載明「逾期不繳照將吊銷並註銷駕照」，但這種附條件的行政處分，依法必須在條件成就後，另行作成裁決並合法送達當事人，才能發生效力。

交通局當年並未重新開立裁決書，就逕行註銷尤男駕照，法院認定，這已嚴重違反行政程序，屬於《行政程序法》第111條所稱的「重大明顯瑕疵」，該註銷處分自始無效。換言之，尤男的駕照法律上從未被合法註銷，後續認定其「無照駕駛」自然站不住腳。

法官也未採信交通局援引的其他判例，認為個案情節並不相同，最終判決撤銷原裁罰處分，並由敗訴的交通局負擔300元訴訟費，等同尤男「不但免罰，還小賺一筆」，本案仍可上訴，但已為行政機關敲響警鐘，行政程序的瑕疵，可能成為整起裁罰翻盤的致命傷。

