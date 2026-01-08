無營登.無溫泉標章違規營業！ 谷關老牌會館挨罰120萬

台中市 / 綜合報導

天冷 泡 溫泉，台中谷關卻有一間在地經營超過20年的日式溫泉會館，被觀旅局查出，沒有旅館營業登記證也沒有溫泉標章，勒令歇業，並輔導就地合法，流程還在跑，業者卻疑似要搶冬天泡湯商機，偷偷開門營業，被觀旅局發現開罰120萬元，並要求不得營業，但記者實際上山，發現今(8)日還是有開門做生意，業者解釋是在進行水源溫度測試，做園區改善，明天就會停業。

優美的日式庭園，加上小橋流水造景，館內設有大眾池.男女裸湯，天冷來泡個湯超級舒服，這間老牌日式溫泉會館，不僅可以泡湯還可住宿，房型從雙人湯屋到別墅Villa都有，住一晚房價要4500元到1萬元，在地經營超過20年，卻被觀旅局查出，沒有營業登記證也沒有溫泉標章。

中市觀旅局科長張俊生說：「館旅局以裁罰與輔導併行，每年裁罰在案。」觀旅局強調會輔導業者就地合法，業者於2020年通過環評，2023年通過住宅區旅館籌設許可，不過流程還在跑，就先營業違反發展觀光條例，裁罰120萬元並勒令歇業，實際回到這間溫泉會館，業者正常營業，還有旅客泡湯住宿，但明明已經被市府勒令歇業了，卻還在營業。

民眾說：「跑了很多家，我覺得這裡最舒服，最好是守法比較好，要給客人去使用當然就是要合法，可能就是要透過政府去跟他們要求。」去泡湯的人幾乎都不知道，這間溫泉會館已經被勒令歇業，而業者出面解釋。

溫泉會館人事部蕭經理說：「因為在這段時間我們都在測試水源，公司已經有申請到合法的一個建照，準備要做園區的一個改善跟興建。」業者強調，持續進行園區改善和新建，並向觀旅局相關證照登記，但被勒令歇業，還持續營業觀旅局表示已經違法會再開罰。

