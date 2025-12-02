無牌改裝車深夜飆車 雲林警拘提21人、21車

改裝車隊沿路飆，排氣管發出巨響，甚至還闖了好幾個紅燈，警方開著巡邏車一路鳴笛追捕，車隊就是不停車。

警方11月16日深夜就接獲14起報案，有改裝車在雲林縣的褒忠、土庫和西螺等地到處集體違規飆車，有的改裝車甚至沒掛車牌。警方組成專案小組，調閱監視器循線鎖定這些改裝車，這個月1日強力掃蕩。

警方：「愷他命喔，這是愷他命喔，那個拿過來，怎麼會用這個裝。」

雲林縣警局交通警察隊大隊長詹百平說明，「查獲13部遮牌器具，另也查獲到愷他命毒品。」

警方一共查獲21人、21車，還在其中1部車輛找到毒品愷他命24包，這些改裝車主無視路上還有其他用路人或號誌，隨處聚集飆車或燒胎，也讓當地民眾相當害怕。

警方調查，這些不固定人士大多是透過網路揪團，選定快速道路或國道附近的道路，除了方便聚集，警方也難以抓人。

雲林縣警局交通警察隊組長廖添寶指出，「群組開始號召，號召以後抵達那個點之後，當然會有路過車輛報案，報案之後警察就會到，到了之後警察驅趕他們也就四處流竄，流竄之後又約另一個定點又開始玩，所以說這造成我們警方查緝的困難度。」

警方表示，除了對於車主擅自改裝排氣管、拆除或遮蔽車牌等違規行為，依《道路交通管理處罰條例》從重開罰；另外21人都涉及公共危險罪，也都移送雲林地檢署偵辦。

