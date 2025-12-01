無牌車停占道路最高罰3萬6！ 新北開罰429件

車輛未懸掛車牌停放在馬路上。（圖／翻攝畫面）





無牌車輛OUT！交通部修正《道路交通管理處罰條例》第12條違規罰鍰從1萬800元，大幅提高至3萬6千元，新制已於今年9月30日上路，新北市交通裁決處統計，今年1至10月未懸掛車牌的汽、機車停占道路違規總件數有429件，相較去年同期增加77件。

新北市交通事件裁決處透過實際案例指出，一名江姓女子將未懸掛號牌的汽車停放在自家社區附近的道路，遭警方開單舉發；江女辯稱該處是私有土地道路，不應受罰，因此提起行政訴訟；但經法院審理認為「該道路係為開放且為供不特定第三人通行，為道交條例第3條第1款所定『道路』無訛」，判決江女敗訴。

新北交通事件裁決處長李忠台也提醒，已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因已無有效車牌可供懸掛，所以只能停放在私人場所，不可占用道路或公有停車格。若要報廢車輛也應交由合法環保業者報廢回收，不得任意棄置路邊；如經查獲在道路上違規停放，除補徵稅費外，還將依違反《道路交通管理處罰條例》第12條規定舉發，最高可處3萬6千元罰鍰。

