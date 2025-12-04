無牌車占路最高罰3萬6 民眾喊私人地抗罰遭法院打臉敗訴

（記者陳志仁／新北報導）為減少無牌車輛占用道路的空間，交通部修正《道路交通管理處罰條例》第12條，將未懸掛號牌的罰鍰自1萬800元大幅提高至3萬6,000元，新制已於今（114）年9月30日正式上路；新北市近期就出現因未掛牌占道路而遭裁罰的案例，提醒車主務必注意相關規定。

圖／未懸掛牌照停放於道路。（新北市交通事件裁決處提供）

新北市交通事件裁決處指出，江姓女子日前將未懸掛號牌的汽車，停放在住家社區附近的道路，遭警方開單舉發，江女辯稱該處為私有土地道路，不應受罰，因而提起行政訴訟；但法院審理後認定，該道路屬「開放並供不特定第三人通行」，符合道交條例第3條第1款「道路」定義，最終判決江女敗訴。

新北市交通事件裁決處處長李忠台表示，今年1至10月未懸掛號牌的汽、機車占道路違規達429件，較去年同期增加77件，顯示無牌車占道的情形有上升趨勢；提醒已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因無有效牌照可供懸掛，只能停放於私人場所，不能占用道路或公有停車格。

李忠台說，若要報廢車輛，亦應委由合法的環保業者回收，不得任意棄置路邊；倘查獲在道路上違規的停放，除補徵稅費外，還將依違反道路交通管理處罰條例第12條的規定舉發，最高可處3萬6,000元罰鍰。

