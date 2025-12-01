無牌車占道路違規暴增！女子辯稱「私有地」仍敗訴 最高可罰3萬6000元

根據新北市交通事件裁決處統計數據顯示，民國114年1月至10月間，未懸掛號牌的汽、機車停占道路的違規總件數已達429件，較前一年同期增加了77件。（圖／翻攝畫面）

根據新北市交通事件裁決處統計數據顯示，2025年1月至10月間，未懸掛號牌的汽、機車停占道路的違規總件數已達429件，較前一年同期增加了77件，顯示儘管有重罰新制，違規情事仍持續發生。

為有效減少無牌照車輛長期占用公共道路空間，並遏止任意棄置行為，交通部已修正《道路交通管理處罰條例》第12條規定。新制將違規罰鍰從原本的1萬800元，大幅提高至3萬6000元，且已於2025年9月30日起正式上路施行。

在重罰新制上路後，日前一名江姓女子將一輛未懸掛號牌的汽車，停放在自家社區附近的道路上，隨即遭到警方開單舉發。江女不服罰則，辯稱該處屬於私有土地道路，因此向法院提起行政訴訟。

然而，經法院審理後，最終裁定江女敗訴。法院判決理由明確指出：「該道路係為開放且為供不特定第三人通行，為道交條例第3條第1款所定『道路』無訛。」此判例確立了法律認定「道路」的界線，即土地所有權雖屬私人，但只要是對公眾開放並供不特定人車輛通行的區域，即視為道路，須遵守相關交通法規。

裁決處處長李忠台特別提醒民眾，無論是已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因為已經沒有有效的車牌可供懸掛，只能停放在私人場所，不可占用公共道路或公有停車格。若車輛需報廢，也應尋求合法環保業者進行回收處理，不可任意棄置在路邊。李忠台強調，一旦車輛被查獲在道路上違規停放，除了會被補徵稅費外，還將依違反《道路交通管理處罰條例》第12條規定舉發，最高可處以3萬6000元罰鍰，民眾切勿以身試法。

