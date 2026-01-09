社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導

台北市有兩名員警，2022年在轄內處理無牌車違停案，沒有依照規定開出罰單，遭到民眾舉發，檢方也以圖利罪起訴，兩名員警因此被迫停職，但一、二審判決都無罪，如今，員警的委任律師出面控訴，承辦案件的檢察官，態度很差，偵辦過程有瑕疵，更不排除要送評鑑委員會。

從警察轉考律師多年，面對檢察官開嗆"筆錄自己愛怎麼寫都可以"，律師直呼大開眼界，雖然最後在自己堅持下，檢察官才將意見捕寫進去，但律師說，檢察官連書記官的紀錄都要插手，懷疑他這樣做，可能早已行之有年。

起訴警方含「私怨」？ 辯方律師質疑檢方偵辦瑕疵

無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓（圖／民視新聞）

葉姓、應姓兩名員警，只因為沒開民眾罰單，竟然被迫停職，雖然一審判決無罪，兩人恢復職務，但因此暴瘦20公斤，面對檢方上訴二審，更一度要看身心科，律師透漏，承辦的吳姓檢察官，疑似過去在花蓮吃過警方的虧。





針對律師批評檢察官，士林地檢署表示，針對律師所述，本署將會進行了解，律師也不排除會跟檢察官評鑑委員會申訴，希望能針對這類歪風好好調查。





