無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶

牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折。示意圖，非新聞事件當事人。（本報資料照片）

今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。

台北市立聯合醫院松德院區副院長、牙醫師李雅玲表示，自己第一次前往奶奶家訪視時，內心震驚不已，「台北市怎麼還會有這樣的角落？」獨居的陳奶奶家中只有一張床，她為了省電，床就擺在窗邊，白天就不必開燈。

廣告 廣告

「聽到奶奶因為沒有牙齒，多年來三餐都是吃孔雀餅乾泡牛奶，當下真的好心疼。」李雅玲說，陳奶奶長期營養不良，骨瘦如柴，直到社工帶她就醫、裝上全口假牙，終於能正常吃飯，讓奶奶非常開心，最近還能自己走路來回診，行動能力和體力都明顯改善。

李雅玲指出，咀嚼動作能刺激腦部神經，有助降低失智風險，而營養充足可預防肌少症，是避免骨折與臥床的重要關鍵。她指出，長輩沒有牙齒，容易發生吸入性肺炎，增加住院風險，且營養不良導致骨折，從此臥床，都會增加醫療與長照負擔，長期社會成本更高。

她強調，假牙補助不是「可有可無」的福利，而是弱勢長者維持基本生活功能的重要支持，但一副假牙平均要8萬元起跳，中低收入戶怎可能用得起？假牙補助政策若退縮，對於需要補助的人影響非常大。