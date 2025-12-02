即時中心／高睿鴻報導

面對中國武力威脅、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出加碼400億美元（約台幣1.25兆）特別預算強化國防。雖此舉獲大量民眾支持，卻也掀起政治風暴，在野黨不僅頻頻拋出質疑、反對意見；甚至，還強硬要求賴清德，不僅得為此案赴國會報告，更要接受「即問即答」。對此，民進黨發言人怒批，「遵守憲法有這麼難嗎？」，他認為，在野黨根本只想將國防安全，當成政治攻防的工具。

對於總統赴國會報告一事，除了國民黨希望能即問即答，民眾黨主席黃國昌更是態度強硬，日前受訪時不僅嗆聲「毫無期待」；更表示，若賴清德來國會，只是片面進行個人政治宣傳，但沒回答國會議員相關問題，這樣的宣傳毫無意義。他接著竟還嗆，若賴不願回答問題，「自己留在總統府開記者會就好了」。

快新聞／無理取鬧？在野黨又要總統「接受即問即答」 民進黨硬起來回擊了

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞資料照）

對此，民進黨發言人吳崢今（2）日表示，總統想以最大的誠意，向國會報告軍購預算；但在野黨卻執意要求違反憲法的「一問一答」，彷彿只想爭取表演時間。「嘴上說支持國防，實際行為卻不斷扯後腿，把國防安全當成政治攻防的工具」，他憤怒地說。

吳崢也想問藍白在野黨，「遵守憲法有這麼難嗎？」，並接著表示，去年硬推「國會擴權法案」要求總統國情報告即問即答，已遭憲法法庭明確判定違憲，沒想到現在又故態復萌。他繼續說：「賴總統主動表達，願向立院說明軍購特別預算，藍白卻更在意，能不能藉機上演政治秀」。

吳崢進一步砲轟，今年6月，賴總統以國家元首高度，邀請在野領袖聽取國安簡報，希望朝野共同對外，維持國家穩健前行；結果，在野黨竟因「沒有直播」為由缺席。如今，又對總統的善意視若無睹，將國防議題包裝成政治鬥爭，只關心媒體焦點與網路聲量，明顯是政治算計。

吳崢強調，這些行為只證明一件事，就是藍白口頭支持國防，實際上卻不支持國家提升自我防衛能力，不斷向國際傳遞錯誤訊息。「正如美國參議員所言，他們持續在玩危險的政治遊戲，將國家與人民的安全置於不顧，更把國防議題拿來當作政治操作的工具」，他說。

原文出處：快新聞／無理取鬧？在野黨又要總統「接受即問即答」 民進黨硬起來回擊了

