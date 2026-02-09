即時中心／張英傑報導

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）於今（2026）年2月5日在澳京坎培拉，會晤德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul），兩國外長會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變台海現狀，並呼籲以對話取代脅迫或武力，以及透過對話以和平方式管理爭端，澳德雙方並支持台灣有意義參與國際組織。對此，外交部長林佳龍今（9）日對澳德兩國外長繼2023年後重申上述共識及立場，表示高度肯定與歡迎。

澳洲、德國外長會晤 呼籲維護台海和平支持台灣參與國際組織

外交部重申，澳洲與德國均為我國理念相近夥伴，彼此共享民主、自由、人權及法治等普世價值。維護台海和平與印太區域穩定已是全球共識，台灣作為國際社會不可或缺的成員，也將持續捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同強化印太區域的和平、安全與繁榮。

原文出處：快新聞／無畏中國施壓！台海穩定獲澳、德雙方支持 強調反對片面改變現狀

