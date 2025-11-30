南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

現在是烏魚的產季，儘管最近幾天天氣比較冷，嘉義縣布袋鎮的養殖業者仍然冒著冷溫捕撈。曾經獲得烏魚子全國比賽冠軍的業者說，養殖的烏魚子因為可以活魚放血，烏魚子呈現金黃色，賣相和口感都比野生的烏魚子來得好。





烏魚產季 無畏天冷 嘉義布袋養殖業者冒低溫捕撈烏魚

現在是烏魚的產季，儘管最近幾天天氣比較冷，嘉義縣布袋鎮的養殖業者仍然冒著冷溫捕撈。（圖／民視新聞）

冒著清晨的低溫，養殖業者下到魚塭圍網，捕捉烏魚。活跳跳的烏魚新鮮現撈，上岸後立即送到剖烏廠。工作人員俐落的在烏魚身上劃兩道，開腸剖肚，丟給下一位處理。手一伸，就把烏魚子給拿出來，所有流程一氣呵成。布袋烏魚養殖業者拿著黃橙橙的烏魚卵說，「我們比較偏向天然的自然養殖方式，讓牠自然性轉變，所以說我們的烏魚子它的大小差異會很大，這烏魚子的卵粒，它擠起來，看到沒有，它沒有顆粒感表示它的卵粒很細，那這是我們烏魚子最大特色，它吃起來口感會比較綿，不會有沙沙感，沙沙感就表示是說這卵粒比較熟。」

業者表示，台灣市面上烏魚子，分為海烏和養殖烏，海烏只有5%是漁民從沿海捕撈的，其他95%都是從中國或墨西哥等6個國家進口。台灣因為養殖技術先進，養殖烏的烏魚子品質良好，價錢比海烏魚子還要高。烏魚子全國比賽冠軍莊國勝指出，海的烏魚子因為牠沒有辦法活魚放血，所以它做起來是黑色的，養殖的烏魚子它是金黃色，有先活魚放血，就是人家說黃金的烏魚子，就是這個原理。由於前兩年進口烏魚子量大，還沒銷完，導致今年烏魚子價格受到波及，大盤收購價每台斤比往年跌了一百元，今年或許有機會可以撿便宜。













