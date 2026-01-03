無畏寒流穿無袖！韓團ALL(H)OURS來台「把肌肉當羽絨衣」

ALL(H)OURS成員MASAMI（左起）、MINJE、XAYDEN、KUNHO、YOUMIN、ON：N、HYUNBIN接受訪問。（范揚光攝）

韓國新生代男團ALL(H)OURS日前剛在台南跨年晚會熱力開唱，又馬不停蹄北上，今（3日）於台北舉辦專輯簽名會，活動前也接受台灣媒體聯訪，分享首次跨年演出後的感想，Kunho分享，有利用空檔抽空到西門市場等地方逛逛，意外被不少市民認出來，也相當難忘台南美味的水果，「這次吃到了紅龍果，在韓國很罕見，芒果也是一如繼往地好吃，這2個好吃到可以威脅我最愛的西瓜」，Minje則大讚地瓜球非常好吃，還能選擇不同口味的粉，最喜歡起司口味，也品嚐了在地美食棺材板。

剛從溫暖的南部北上，正好又有寒流來襲，ALL(H)OURS笑說這幾天明顯感受到寒意，但仍穿著無袖的Youmin幽默表示，平時很認真運動，「肌肉就像我們的羽絨衣一樣，可以禦寒」，自信能靠鍛鍊對抗寒冷，另一位同樣穿無袖的Masami則老實承認其實很怕冷，還笑說想立刻下台穿上羽絨外套，問及是否有想從哪位成員身上獲得溫暖時，他點名了離自己最遠的Hyunbin，隊長Kunho見狀馬上請他們當場來個「溫暖擁抱」，Hyunbin立刻起身抱住Masami，讓Masami直呼：「現在不只身體暖，心裡也暖。」

ALL(H)OURS入境學俗了馬年吉祥話「馬上有錢」。（范揚光攝）

ALL(H)OURS也分享了跨年晚會後與台南市黃偉哲見面的趣事，成員們收到市長自製橡皮擦、貼紙等周邊小物，直呼相當新奇又有紀念價值，除了美食，成員們也對台灣文化充滿好奇，Hyunbin想體驗在橋下烤肉，Masami則特別想去平溪放天燈，即將迎來出道第3年，On：N談到新年願望時認真表示，希望有更多觀眾與粉絲能喜歡ALL(H)OURS，也期盼未來能在音樂節目拿下冠軍，或是受邀站上更大的舞台。

Hyunbin（右）給了Masami大大的擁抱。（范揚光攝）

為了拉近與台灣粉絲的距離，成員們還學了馬年吉祥話「馬上有錢」，On：N與Hyunbin都提到自己已成年，正努力往性感、成熟的方向轉變，Kunho身為大哥，也分享身為隊裡最小的On：N越來越熱愛運動，還爆料在表演練習時Youmin常常直接脫掉上半身，讓On：N羨慕到忍不住去摸他的肌肉，直誇「你練得真的很好」，也希望有一天能和他一樣邁向性感男人之路。最後，Kunho感性表示，新年一開始就能在台南見到粉絲真的非常幸福，而今年還有很長的時間，希望能持續見到來自各地支持他們的粉絲。

