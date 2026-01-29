無畏歷史最高價 央行馬年套幣臨櫃開賣人氣爆棚

（中央社記者潘姿羽、呂晏慈台北29日電）中央銀行發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，儘管因白銀價格驚驚漲，馬年生肖套幣每套售價調漲至新台幣2450元，創歷史最高價，但民眾鍾情「馬到成功」的吉祥寓意，今天起開放臨櫃銷售，仍引來大批排隊人潮。

央行委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第10套「丙午馬年生肖紀念套幣」，採網路預購及臨櫃銷售兩種方式，民眾自115年1月6日上午10時起至1月12日止，可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

儘管央行採雙軌並行的方式銷售，許多人仍偏好在臨櫃開賣首日，排隊搶購熱騰騰的生肖套幣。

位於台北市中正區重慶南路一段的台灣銀行總行，半夜就有民眾排隊，2名大學生凌晨1點搶到頭香。根據現場觀察，今年排隊人潮明顯較往年熱絡，凸顯民眾對馬年的喜愛。

即便馬年套幣售價創紀錄，仍無法抵擋民眾熱情，台灣銀行總行今天上午9時開賣，不到2個小時就全數售罄，門口張貼公告「本部臨櫃配售1061套已全部售罄」。

「丙午馬年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題。

銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

央行發行局指出，馬年寓意吉祥，有馬到成功、龍馬精神等吉祥話，龍、虎、馬都是相當受到民眾喜愛的生肖，因此今年銷售數量較去年的蛇年8萬套增加，升至9萬套。（編輯：楊蘭軒）1150129