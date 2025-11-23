無畏美國抵制 G20開幕式提前發表領袖宣言

二十國集團（G20）領導人在南非約翰尼斯堡舉行的峰會開幕式上打破慣例，提前通過了一項包含122點內容的宣言。儘管美國因與南非的外交裂痕而抵制此次會議，並施壓要求在沒有美國代表團參與的情況下不要通過領袖宣言，但南非仍堅持己見，並將此視為非洲首屆G20峰會的勝利。

G20全體領袖合照。（圖／美聯社）

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格韋尼亞（Vincent Magwenya）表示，在會談開始時，其他成員國一致通過了領袖宣言。這打破了G20峰會通常在結束時才通過宣言的傳統。

這份宣言敦促全球採取更多行動，解決氣候相關災害和主權債務水平等對貧困國家造成特殊影響的問題。南非峰會制定了雄心勃勃的議程，旨在解決困擾發展中國家的一些長期問題。

儘管拉馬福薩的發言人聲稱宣言是全體一致通過的，但阿根廷表示並未支持該宣言。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也未參加峰會，以表達對盟友美國總統川普（Donald Trump）的支持，僅由外長基爾諾（Pablo Quirno）代表出席。

南非希望各國領導人同意對貧困國家提供更多幫助，以應對氣候相關災害，減少外債負擔，轉向綠色能源，並利用自身的關鍵礦產資源，以應對日益擴大的全球不平等。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對G20能否優先考慮發展中國家並進行有意義的改革表示期待，他說：「但我認為南非已經做了它的部分，將這些問題清楚地擺上桌面。」

此次峰會在沒有世界最大經濟體美國的參與下進行。川普抵制峰會的原因是其聲稱南非正在追求種族主義的反白政策並迫害其阿非卡納（Afrikaner）白人少數民族。川普政府也明確表示反對南非G20議程，該議程專注於氣候變化和不平等。

G20峰會傳統上以領袖宣言結束，該宣言會詳細說明成員達成的任何廣泛共識。南非表示，美國施加壓力要求其將最終文件調整為東道國的單方面聲明。對此，拉馬福薩本週早些時候回應說：「我們不會被霸凌。」

鑑於美國將在本屆高峰會結束時從南非手中接過二十國集團輪值主席國一職，G20的走向很可能會發生劇烈變化。白宮表示，美國在此次峰會上唯一扮演的角色，就是美國駐南非大使館的代表將出席正式的交接儀式。

南非方面則表示，要拉馬福薩交棒給較低層級的外交官員是一種侮辱。南非外交部發言人菲里（Kgosientso Ramokgopa）表示：「我們已經告知美國政府，總統不會將權力移交給大使館的低級官員。」他還補充說，預計週日不會舉行移交儀式。

