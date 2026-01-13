無畏賴瑞隆出線 柯志恩喊「終於知道對手」：3月推政見比人氣

柯志恩代表國民黨參選高雄市長。翻攝柯志恩臉書



民進黨高雄市長初選揭曉，由立委賴瑞隆出線。代表國民黨參選的立委柯志恩今（13日）表示，終於知道對手是誰了，3月將推出一連串的政見，盼比人氣、爭取人民認同。

民進黨從1月12日至17日執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨先進行高雄市初選民調，由立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺競逐。今（1/13）公布結果，賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩55.3%，取得黨內提名權，立委許智傑以51.9%排第三，立委林岱樺50.5排第四。

柯志恩中午在立法院受訪，稱對結果不感意外，她說，向來都是在預料當中。她先恭喜賴瑞隆，也表達對其他三位民進黨參選人的尊敬，他們花了一年時間、經費，這麼多資源，現在勝負出來了，對於他們的辛苦表達尊重。

她形容，自己和賴瑞隆的對決，可以說是柯志恩跟新潮流的決戰，民進黨資源非常多，未來高雄市長會是以小博大的選舉。不管從高雄整個結構，還有撒下的資源，她都是以人民當靠山，盼透過政見，展開君子之爭。

柯志恩被問到立法院長韓國瑜參選經驗，她說，國民黨產遭凍結，已經很早都是靠候選人自己，但資源是一回事，也不是有錢才能夠辦事，盼提出能夠讓人民認同的政見，這是她唯一可以靠的底氣。比資源比不上民進黨，但是比人、比底氣，絕對是有辦法達到最終目標。

柯志恩表示，不感覺壓力大，反而感到很輕鬆，「我終於知道我的對手是誰了」，終於可以讓高雄的市容裡面剩下兩個不同人的看板，而不是所有都是民進黨的部分。

她表示，過完年之後，三月會提出一連串政見，市民最需要的不是誰錢多、誰資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感，這是未來努力的一個方向。

