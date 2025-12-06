無畏逆境 7位家扶之星走向自立

南台南家扶中心六日辦理「歲末圍爐送暖」活動，會中表揚七位無畏逆境的「家扶之星」。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

南台南家扶中心六日辦理「歲末圍爐送暖」活動，會中從今年自立青年中遴選七位無畏逆境的「家扶之星」代表表揚，盼能激勵扶助家庭，南台南家扶中心表示將持續陪伴扶助家庭，走過成長與蛻變、展望未來，也期待七位獲獎的大男孩奔向精彩的人生。

走向自立對於弱勢家庭出身的孩子殊為不易，本次獲獎的七位家扶之星，無不具有強大的韌性。承恩年幼時家庭遭逢劇變，一度自卑且叛逆，在家扶各項計畫的陪伴及社工的長期服務下，重新建立自信及自我能力，目前正在服役中，休假時也投身家扶中心各項活動擔任志工、回饋社會。

廣告 廣告

竑翔由祖母獨力扶養長大，在家扶陪伴下努力培養資訊專長，如今累積多張專業證照，也積累許多競賽成果及業界合作經驗，靠著自身專業也支應生活、學費等所需，現正在攻讀碩士。本次獲選家扶之星，竑翔也將這份榮耀獻給天上的祖母。

現就讀博士班的的小湧透過家扶獎助學金和自行打工收入生活，半工半讀未曾影響其學業，小湧面對課業與生活總是全力以赴，從未將逆境視為絆腳石，反而把每一次挑戰當成鍛鍊自己的機會，現也考取多張專業證照，為未來職場鋪路。

南家扶中心主任李保良強調，南台南家扶中心特別感謝社會的愛心與支持，本次歲末圍爐感謝誠美材料科技股份有限公司與台南市城都獅子會大力相挺，也邀請社會大眾持續關注，幫助弱勢家庭看見改變人生的希望。