無畏雨彈！海馬士西海岸實彈射擊 首度亮相

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陸軍在台中大甲溪出海口進行重砲演練，海馬士多管火箭系統首度在西海岸亮相。（圖／東森新聞）





陸軍在台中大甲溪出海口進行重砲演練。其中，海馬士多管火箭系統，首度在西海岸亮相，這也是海馬士完成接裝後，首度在九鵬基地外完成實彈射擊驗證。不過，原本預計發射36枚縮距火箭彈，但因為兩部發射車發生系統異常，導致四枚火箭彈在「不發火」的狀況下，未正常發射，國軍也在現場進行故障排除。

海馬士發射車先在隱藏點接獲射擊任務時，機動移往發射位置射擊準備發射，這套射擊流程，可在3分鐘內完成，模擬北部地區遭敵軍進犯，實施跨區火力支援。

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美製海馬士多管火箭系統，接續射擊M28縮距彈，每具發射箱裝載6枚火箭彈，一連發射36枚，但這期間發生狀況。58砲多管飛彈連長柯明斌表示，「第一車有發生系統的異常，完成故障排除，並在我們的第三波射擊的時候，將這個沒有射擊的射彈打出去。剛剛我們在第三波的時候，第三車一樣有發生系統的異常，目前正在實施故障排除。」

這場在台中大甲溪出海口的演練，是海馬士首度在西海岸亮相，各界相當關注。不過全台各地雨勢不斷，這次連續兩天的重砲演練，第一天檢整火藥等延後半小時，到了海馬士登場的第二天，射擊時間也兩度受影響。

58砲旅參謀主任翁一鳴表示，今天的空域是屬於協調空域，依規定是在50天前完成相關的申請，這次申請到今天中午12點。今天由於台北進場台有不預期的班機，有延誤到時間。

這次是海馬士完成接裝後，首度在九鵬基地外完成實彈射擊驗證。以海馬士優異機動性能，可執行打了就跑的戰術，避免遭敵軍反砲兵雷達鎖定，扮演國軍聯合反登陸作戰，關鍵打擊火力。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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