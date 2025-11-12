無畏風雨！阿伯卡泥濘被怪手挖出全為這一包
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風尚未登陸，外圍環流卻已為台灣帶來驚人雨勢，氣象署指出，鳳凰中心目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，暴風圈雖略為縮小，但仍持續影響南部及東部地區，包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東等地。而災情方面，除宜蘭蘇澳大淹水，花蓮馬太鞍溪堰塞湖也發布紅色警戒。其中，萬榮鄉今（12）日甚至有一位阿北出門仍不畏風雨出門買雞蛋，不慎半身卡入泥濘，被怪手挖出才獲救。
在鳳凰風雨即將增大之際，仍有阿北不畏惡劣天氣，騎腳踏車出門買雞蛋，卻不慎掉入超深的泥濘中，下半身動彈不得，即便當地出動人員拯救，也挖不動阿北，最後只好動員旁邊一台怪手，和救助人員合力把阿北挖出泥濘，撈回陸地上。
而阿北獲救後接受採訪時表示，他人沒事，他是騎腳踏車去買雞蛋，被問到雞蛋還好嗎？有沒有破？只見他把一個水桶放在地上，裡面裝著一包雞蛋，阿北一邊打開塑膠袋一邊說：「不會啦！雞蛋，就這，呵！」而雞蛋在阿北層層保護下也完好如初。
