無異於死刑！黎智英判20年 《華爾街》社論示警台灣：受中共統治代價沉重

香港壹傳媒創辦人黎智英今（9日）因違反港區國安法，被香港法院判處20年有期徒刑。《華爾街日報》隨即發表社論形容此刑期無異於死刑，並指出此案是向台灣發出的政治示警，在中國共產黨統治下，生活自由和自治承諾可能付出沉重代價。

黎智英遭判20年 象徵香港自由終結？

社論指出，黎智英過去5年多大部分時間被單獨監禁，僅有一扇固定窗戶，健康狀況不佳。法院判決他涉及2項「串謀勾結外國勢力」及1項「串謀發布煽動刊物罪」，儘管港府稱依法辦理，社論認為這顯示香港法治已深受損害，司法無法制衡政治權力，曾承諾的「50年不變」自治已蕩然無存。

香港民眾仍在法庭外排隊旁聽，視黎智英為捍衛自由與原則的象徵。社論形容，其冒入獄風險也不逃亡海外，展現對原則的堅持與勇氣，成為市民心中精神支柱。

對台灣意味著什麼？

社論提醒台灣，黎智英案對中共統治邏輯的示範極為清楚，即使有承諾，政治自由可能迅速消失。同時也提問台灣，若面臨類似統治，人民將如何維護自由與民主？直言若落入中共統治，任何自由承諾可能最終演變為長達20年的政治清算。

社論亦提及國際關注，包括美國總統川普曾向習近平提及黎智英案，並計畫在4月訪問北京；五位美國跨黨派國會議員亦提名黎智英角逐諾貝爾和平獎。呼籲北京當局應反思監禁一名老報人所引發的國際譴責與負面觀感，是否真正符合中共自身利益。

