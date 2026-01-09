無疫苗、無藥物！陸「鼻病毒」爆增 醫示警：學齡兒童最危險

大陸疾管中心指出，急診流感案例中「鼻病毒」檢測陽性率近期有所上升，在個別省份的檢出率甚至超過呼吸道融合病毒，僅次於流感病毒，已成為民眾感染呼吸道症狀的主要病原體之一。由於目前尚無特效藥與疫苗可供使用，防治工作以非藥物措施為主，不過健康族群感染後多在七至十天內自行痊癒。

鼻病毒又稱「人鼻病毒」，是引發普通感冒的主要病原之一。該病毒在室溫下可存活數小時，透過飛沫、接觸等方式傳染。 （示意圖／Pixabay）

疾管中心七日說明，鼻病毒又稱「人鼻病毒」，是引發普通感冒的主要病原之一。該病毒在室溫下可存活數小時，透過飛沫、接觸等方式傳染，家中的門把、餐具等日用品都可能成為傳播媒介。鼻病毒是成人與兒童間相當常見的病毒，尤其是兒童急性上呼吸道感染最常見的致病原，占比約三至五成。

根據陸媒報導，鼻病毒感染潛伏期為一至三天，全年齡段均易感染，尤以學齡期兒童檢出率高。與流感、呼吸道合胞病毒感染相比，鼻病毒核心特徵是上呼吸道症狀突出，如鼻塞、流清涕、咽痛等，但全身症狀較為輕微。成人多呈現低燒或無發燒症狀，伴隨輕微咳嗽；兒童則較易發燒，部分會出現嘔吐、腹瀉等消化道症狀。

鼻病毒感染潛伏期為一至三天，全年齡段均易感染，尤以學齡期兒童檢出率高。（圖／Photo AC）

專家指出，嬰幼兒、長者及免疫力低下者感染鼻病毒後，仍可能引發下呼吸道感染，或誘發氣喘、慢性肺病急性惡化。若出現發燒超過三天且精神不佳、胸悶氣促，或嬰幼兒有脫水情形，應儘速就醫。

疾管中心呼籲，民眾要勤洗手、保持室內通風，不共用個人物品。感染者則應配戴口罩、咳嗽時遮掩口鼻，避免交叉感染。隨著氣溫邁入嚴寒，不少民眾出現咳嗽、感冒等症狀，民眾應提高警覺做好防護措施。

