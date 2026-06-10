無症狀也危險！血小板過高恐引發腦中風與血栓

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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一名40多歲男性，長期在高溫環境下從事戶外工作，某日突然出現左側肢體無力，被緊急送醫後診斷為急性梗塞性腦中風。

進一步檢查發現，其血小板數值高達60多萬，遠高於正常範圍。追查病史才發現，患者長期血小板偏高卻未曾就醫。後續經基因檢測確認帶有JAK-2基因變異，確診為「原發性血小板增多症」。

臺北市立聯合醫院陽明院區血液腫瘤科主任黃俊登指出，若能在血栓併發症發生前及早診斷並介入治療，多數情況可有效降低中風等嚴重併發症風險。

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血小板功能關鍵：過高與過低都可能危險

血液中的白血球、紅血球與血小板各司其職，其中血小板主要負責凝血功能，壽命約一週。

黃俊登指出，當血小板數值異常時，對健康影響極大：

* 血小板過高：增加血栓風險，可能導致腦中風、心肌梗塞、肺栓塞與深部靜脈栓塞

* 血小板過低：則可能出現牙齦出血、瘀青、紫斑與止血困難等問題

臨床上，一般血小板超過40萬即稱為「血小板增多症」。

原發性血小板增多症：與基因突變有關的骨髓疾病

當血小板持續偏高且骨髓造血異常時，需懷疑為「原發性血小板增多症」，屬於骨髓增生性腫瘤之一。

診斷方式包括：

1.基因檢測

常見突變包括JAK-2（約60–65%）、CALR（20–25%）、MPL（3–5%）

2.骨髓穿刺檢查

約10%患者無特定基因突變，需透過骨髓檢查確認

3.影像檢查

評估是否合併脾臟腫大

治療關鍵：先評估血栓風險

黃俊登說明，確診之後，治療重點在於評估是否屬於高風險族群，例如：

* 年齡超過60歲

* JAK-2或MPL基因突變

* 曾有血栓病史

* 三高、抽菸或飲酒習慣

治療方式包括：

低風險者：追蹤觀察＋衛教（避免久坐、補水、戒菸、運動）

高風險者：

* 阿斯匹靈（Aspirin）：抑制血小板凝集（血小板過高>100萬時需謹慎使用）

* Hydroxyurea：抑制骨髓造血

* Anagrelide：抑制血小板生成

* 長效干擾素：可改變疾病進程（多用於年輕或懷孕族群）

次發性血小板增多症：更常見的類型

黃俊登進一步說明，臨床上更常見的是「反應性（次發性）血小板增多症」，骨髓本身正常，但因外在因素導致血小板上升，例如：

* 缺鐵性貧血

* 感染或發炎

* 出血或組織受傷

* 腫瘤或藥物影響

* 脾臟切除

治療原則：

只要改善原發原因，血小板數值多可恢復正常。

例如：缺鐵性貧血患者補充鐵劑後，血小板通常會隨血紅素恢復而下降。

醫師提醒：血小板異常常無症狀，健檢更要留意

黃俊登提醒，血小板異常多半沒有明顯症狀，常在健康檢查中意外發現。

若檢查出數值異常，建議：

* 不必過度恐慌

* 盡早至血液科評估

* 攜帶過去檢驗報告，觀察長期趨勢

透過完整評估與早期介入，可有效降低血栓與中風等嚴重併發症風險。

FAQ

Q1：什麼是血小板增多症？

當血液中血小板數量持續超過40萬以上，即可稱為血小板增多症。

Q2：血小板過高會有什麼危險？

可能增加血栓形成風險，包括腦中風、心肌梗塞與肺栓塞等。

Q3：原發性與次發性血小板增多症有何不同？

原發性與骨髓與基因突變（如JAK-2）有關；次發性則是因感染、缺鐵或發炎等外在因素引起。

Q4：血小板過高一定要吃藥嗎？

不一定。需依年齡、病史與血栓風險評估決定是否用藥或追蹤觀察。

Q5：血小板過高會自己恢復嗎？

若屬次發性（如缺鐵或感染），改善原因後可恢復正常；原發性則需長期治療與追蹤。

Q6：健檢發現血小板偏高要怎麼辦？

建議至血液科進一步檢查，並攜帶歷年報告評估變化趨勢。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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