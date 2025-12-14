無症狀高尿酸恐得1慢性病！醫曝4方法改善健康

生活中心／翁莉婷報導



現代人經常工作、學習忙碌，一不小心就忽略身體釋出的警訊，隔段時間到醫院做檢查時才發現健康出現問題。醫師張家銘今（14）日在臉書分享「尿酸長期偏高的人，腎絲球過濾率往往比較低，而且下降也比較早」，然而腎臟並不是突然壞掉，而是每天一點點的累積。





身體「4警訊」要注意…尿酸長期偏高、無症狀恐淪「1慢性病」風險因子！

尿酸過高即使身體沒有明顯症狀，也要提高警覺。（圖／翻攝自臉書「基因醫師張家銘」）





醫師張家銘今（14）日在臉書發布1則貼文寫下關於「慢性腎病」的徵兆。他表示很多人尿酸偏高卻因為「沒有痛風、沒有明顯不舒服」，就選擇先放著看看，但腎臟最辛苦的地方就是這樣被慢慢消耗，正因如此「高尿酸」對腎臟的影響長期以來才會一直被低估，「沒症狀」反而更危險。高尿酸最狡猾的地方就是它不太會痛，等到檢查發現腎絲球過濾率下降時往往已經走了一段路，「無症狀高尿酸」本身就是慢性腎臟病的重要風險因子。

貼文曝光後，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書「基因醫師張家銘」）





醫師張家銘還提到「如何從生活中看到警訊」，可以觀察自己最近是不是「特別容易累」、「熬夜後恢復比以前慢」、「水喝不少，尿液卻常偏黃」、「血壓在正常邊緣上上下下」，這些看似零碎的狀況都跟腎臟能量代謝與血管微環境有關。此外，可透過「規律運動」、「穩定睡眠不熬夜」、「少喝高果糖飲料」、「讓壓力不要天天爆表」等看似簡單的生活習慣，增加對腎臟最實際的保護。





原文出處：身體「4警訊」要注意…尿酸長期偏高、無症狀恐淪「1慢性病」風險因子！

