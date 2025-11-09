無痛大腸鏡 克服檢查恐懼
為幫助民眾及早發現大腸癌並治療，苗栗市大千綜合醫院特別提供糞便潛血檢查陽性個案無痛麻醉大腸鏡自費優免方案，希望減輕民眾負擔與檢查疼痛，提升對自身健康的重視性。近日，更與苗栗縣衛生局攜手合作，協助一位篩檢陽性的低收入林姓男子，順利完成無痛麻醉大腸鏡檢查，林先生感謝表示：「還好有衛生局和大千的幫忙，共同照顧我的健康！」
大千綜合醫院社區醫學部督導邱詩琦表示，家住苗栗頭份市的林先生因參加社區預防保健大腸癌糞便篩檢，結果呈現陽性反應，需盡快安排大腸鏡檢查進一步確診。但他擔心檢查過程疼痛，加上本身是低收入戶，經濟壓力下也無法自費接受無痛麻醉大腸鏡檢查，因此遲遲未回診追蹤。所幸，在苗栗縣衛生局保健科專員關心訪視下，了解林先生的困境後，立即轉介大千綜合醫院社區醫學部協助。
院方貼心安排林先生就近至頭份崇仁診所肝膽腸胃科吳家慶醫師門診評估，隨後在大千綜合醫院接受無痛麻醉大腸鏡檢查，並優免他的自費費用。在檢查過程中，順利完成息肉切除及病理切片，報告結果為良性，讓林先生原本擔憂不已的心終於可以放下了！
吳家慶醫師提醒，大腸癌是國人常見的癌症之一，早期發現並治療的存活率可高達九成以上（見圖）。然而，許多糞便潛血檢查陽性個案，因害怕疼痛或經濟因素而不願進一步接受大腸鏡檢查，錯失黃金治療時機，危害自身健康。因此，鼓勵四十五至七十四歲民眾、四十至四十四歲有大腸癌家族史者，參與國健署提供的兩年一次免費糞便潛血檢查，若有異常一定要進一步追蹤。此次林先生檢查結果為良性，但仍需定期追蹤，才能確保腸道健康。林先生也承諾未來會更重視自身健康，定期參與國民健康署提供的免費癌症篩檢。
大千綜合醫院院長徐千剛表示，大千是苗栗縣唯一的癌症品質認證醫院，除積極深入社區辦理篩檢活動，更重視陽性個案的後續追蹤與治療。為鼓勵民眾克服檢查恐懼，只要由大千篩檢出的糞便潛血檢查陽性個案，即可優免費用接受無痛麻醉大腸鏡檢查。此次案例的林先生雖不是由大千篩檢出的個案，但基於大千回饋社會、幫助弱勢的理念，特以專案方式提供協助，擔負起照顧苗栗縣鄉親健康的責任。呼籲符合篩檢資格的民眾踴躍參加免費癌症篩檢，若結果為陽性也不必過度恐慌，盡快就醫接受進一步檢查，把握治療先機，就能守護自己與家人的健康。
