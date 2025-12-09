無痛治好「腳底疣」！泡「這盆水」就能不復發、不留疤：在家就能做

記者施春美／台北報導

醫師烏惟新表示，最新研究提出一個完全無痛、在家就能做、成本超低的治療法「飽和鹽水浸泡法」。(圖／取自烏惟新醫師的臉書)

許多人有長過足底疣（病毒疣），必須就醫噴液態氮的劇痛，且還會復發。對此，皮膚科醫師烏惟新表示，權威期刊近來發表最新研究，提出一個完全無痛、在家就能做、成本超低的治療法「飽和鹽水浸泡法」。此法治癒率高、無痛感、零復發、不留疤。

台大醫院皮膚科醫師烏惟新在其臉書表示，皮膚科重量級期刊《JAAD》上發表了一篇 2025 年的最新研究，提出了一個完全無痛、在家就能做、而且成本超低的治療法——「飽和鹽水浸泡法」。

飽和鹽水浸泡法＝將腳泡在「非常濃的鹽水」中

烏惟新說明，「飽和鹽水浸泡法」就是用非常濃的鹽水泡腳。該研究是針對經過傳統治療（如冷凍、雷射、水楊酸）都無效的「頑固型足底疣」患者。製作過程為慢慢加入食用鹽，一邊加一邊攪拌，直到鹽巴再也無法溶解，盆底出現未溶解的鹽粒為止，此時的水就是「飽和鹽水」。

研究人員讓患者將其長疣的腳泡入飽和鹽水中，每天泡30分鐘，泡完後用清水沖洗乾淨並擦乾，療程持續進行8週。

烏惟新表示，這是一個僅17名的小型臨床試驗，但結果非常驚人：

1. 治癒率高：經過8週的浸泡，98.3%的疣完全消失，88.2%患者達到完全康復。

2. 無痛感：過程中完全不會痛，僅少部分人皮膚會有點紅紅的或脫皮。

3. 零復發：追蹤了6個月，治癒者無人復發。

4. 不留疤：疣脫落後，皮膚沒有留下傷口或疤痕。

至於鹽水為何有效，烏惟新表示，科學家推測可能有幾個原因：

1. 免疫調節：高濃度的鹽環境可能恢復了皮膚中LL-37的抗菌胜肽活性，並促進免疫反應（如IL-18），幫助身體辨識並殺死病毒 。

2. 脫水作用：被人類乳突病毒（HPV）感染的細胞在高滲透壓（高鹽）環境下特別脆弱，容易脫水死亡。

烏惟新並提醒以下注意事項：

1. 這是初步研究：受試者僅17 人，也無對照組，證據等級並非最高的隨機對照試驗 。因此，它可能對某些人有效，但並非絕對的神丹妙藥。

2. 傷口勿入：若腳上有開放性傷口、水泡型香港腳，勿用此法，以免刺激傷口 。

3. 不要亂加料：禁止同時使用其他藥膏（如水楊酸、免疫調節藥膏），以免過度刺激 。

4. 要有耐心：研究平均需要4.2週才看到疣完全消失。

