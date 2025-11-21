無痛血尿別輕忽 小心是癌敲門
67歲林小姐一向健康，近期卻出現間歇性無痛血尿，原以為只是小問題，就醫檢查竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，確診為輸尿管泌尿上皮癌，造成腎水腫情形。醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤、重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林小姐術後追蹤至今病情控制良好。
台北慈濟醫院泌尿科主治醫師許竣凱說明，輸尿管連接腎臟與膀胱，負責將腎臟產生的尿液，順利輸送到膀胱儲存與排出。衛福部統計，泌尿上皮癌發生率每10萬人中約有40～50例，臨床上經多項檢查診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿，就要高度懷疑腫瘤的可能。
許竣凱指出，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若未處理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭，或逐漸擴散、甚至遠端轉移，危及生命。危險因子包括長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者等。
許竣凱表示，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等綜合評估，決定是否需要手術，或採取化療、免疫療法及標靶治療等其他治療策略。手術又有腹腔鏡、達文西手術等選擇，前者傷口小、恢復快，但受限視野與操作難度，目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主。
透過立體視野，達文西手術能精準切除腫瘤，並同步進行輸尿管與膀胱重建，經完整切除，病人5年存活率可達9成，但仍需定期追蹤，以降低復發風險。許竣凱提醒，泌尿上皮癌症狀不明顯，建議高風險族群定期接受健檢，及早發現及早治療，降低腎功能惡化與癌症擴散風險。
