「無痛血尿」藏危機！6旬婦輸尿管爆「5公分大腫瘤」醫：3類人高風險

記者簡浩正／新北報導

67歲的林女士一向健康，卻在近期出現間歇性的無痛血尿，她原本以為只是小問題，至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分的腫瘤，並造成腎水腫情形。確診為輸尿管泌尿上皮癌後，醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。

台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱表示，輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液順利輸送到膀胱儲存與排出。根據衛福部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40-50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。

他說，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子，輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。

泌尿上皮癌如何治療？許竣凱說方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需要手術或採取其他治療策略。以手術而言，又有腹腔鏡及達文西手術等選擇。以林女士為例，其腫瘤位於下段輸尿管，在化療成效良好的情況下，只需切除病灶，再將膀胱提起與輸尿管相接，完成重建。若經完整切除，病人的五年存活率可達9成，但仍需定期追蹤，以降低復發風險。

許竣凱提醒，由於泌尿上皮癌症狀並不明顯，建議高風險族群應定期接受健康檢查，如出現血尿亦應尋求專業醫師診斷，及早發現才能降低腎功能惡化與癌症擴散風險。

