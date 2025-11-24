無痛防流感！鼻噴式疫苗安全有效 效果更接近自然免疫

鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，為2至18歲兒童與青少年提供無針接種選擇。這款疫苗利用減毒流感病毒，從鼻黏膜啟動免疫機制，不僅產生局部防禦，還能同步活化全身免疫反應，特別適合害怕針頭的孩童，讓流感防護更加友善便利。

接受鼻噴式流感疫苗後，小朋友拿著使用後的容器，高興地比劃說疫苗不痛痛。 （圖／嘉義基督教醫院）

鼻噴式疫苗的免疫方式更接近自然感染過程，研究顯示能提供廣泛且有效的保護。嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤表示，這類疫苗在歐美已使用多年，安全性高、效果佳，接種後常見的反應多為輕微流鼻水、鼻塞，通常一至兩天內即可緩解。

「無針接種是一種更友善的方式，有助於提升孩童接種意願。」蔣欣妤醫師分享，在嘉基兒科門診中，常見家長握著孩子的小手安撫打針的緊張情緒，但孩子看到針頭仍會眼眶泛紅。她提到一位四歲小女孩的案例，該女孩去年因害怕打針拒絕接種，結果後來生病住院，讓媽媽十分自責。

嘉基醫院兒科醫師蔣欣妤與害怕打針的幼童示範鼻噴式疫苗的使用方式。 （圖／嘉義基督教醫院）

今年，當這位媽媽帶女兒回診並得知鼻噴式疫苗開放後，便選擇這種方式接種。接種後小女孩形容：「就像鼻子癢了一下。」媽媽則抱著她溫柔地說：「可以不用打針，真好。」這樣的畫面成為醫師心中最溫暖的風景。

目前台灣的公費流感疫苗仍為注射型，鼻噴式疫苗屬自費接種，費用約1,600元。家長可依孩子的年齡與健康狀況自由選擇。蔣醫師提醒，流感病毒每年變異，每年接種一次仍是最可靠的防護策略。

醫師也提醒，流感病毒每年變異，每年接種一次仍是最可靠的防護策略。 （圖／嘉義基督教醫院）

雖然鼻噴式疫苗安全且方便，但有特定族群不適合接種，包括2歲以下幼兒、近期有喘鳴或反覆呼吸道疾病者、免疫功能低下者、對雞蛋或疫苗成分有嚴重過敏史者、正在服用抗病毒藥物者，以及曾對鼻噴式疫苗有嚴重不良反應者。蔣醫師建議，接種前應由專業醫療人員完整評估，確保安全無虞。

隨著流感高峰季節來臨，醫師建議家長盡早安排孩子接種疫苗，不論選擇注射或鼻噴式，及早建立免疫力才能安心過冬。欲了解更多資訊，可洽詢嘉基兒科門診。

