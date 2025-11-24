無痛防流感！鼻噴式疫苗安全有效 效果更接近自然免疫
鼻噴式流感疫苗正式在台灣上市，為2至18歲兒童與青少年提供無針接種選擇。這款疫苗利用減毒流感病毒，從鼻黏膜啟動免疫機制，不僅產生局部防禦，還能同步活化全身免疫反應，特別適合害怕針頭的孩童，讓流感防護更加友善便利。
鼻噴式疫苗的免疫方式更接近自然感染過程，研究顯示能提供廣泛且有效的保護。嘉義基督教醫院兒科醫師蔣欣妤表示，這類疫苗在歐美已使用多年，安全性高、效果佳，接種後常見的反應多為輕微流鼻水、鼻塞，通常一至兩天內即可緩解。
「無針接種是一種更友善的方式，有助於提升孩童接種意願。」蔣欣妤醫師分享，在嘉基兒科門診中，常見家長握著孩子的小手安撫打針的緊張情緒，但孩子看到針頭仍會眼眶泛紅。她提到一位四歲小女孩的案例，該女孩去年因害怕打針拒絕接種，結果後來生病住院，讓媽媽十分自責。
今年，當這位媽媽帶女兒回診並得知鼻噴式疫苗開放後，便選擇這種方式接種。接種後小女孩形容：「就像鼻子癢了一下。」媽媽則抱著她溫柔地說：「可以不用打針，真好。」這樣的畫面成為醫師心中最溫暖的風景。
目前台灣的公費流感疫苗仍為注射型，鼻噴式疫苗屬自費接種，費用約1,600元。家長可依孩子的年齡與健康狀況自由選擇。蔣醫師提醒，流感病毒每年變異，每年接種一次仍是最可靠的防護策略。
雖然鼻噴式疫苗安全且方便，但有特定族群不適合接種，包括2歲以下幼兒、近期有喘鳴或反覆呼吸道疾病者、免疫功能低下者、對雞蛋或疫苗成分有嚴重過敏史者、正在服用抗病毒藥物者，以及曾對鼻噴式疫苗有嚴重不良反應者。蔣醫師建議，接種前應由專業醫療人員完整評估，確保安全無虞。
隨著流感高峰季節來臨，醫師建議家長盡早安排孩子接種疫苗，不論選擇注射或鼻噴式，及早建立免疫力才能安心過冬。欲了解更多資訊，可洽詢嘉基兒科門診。
