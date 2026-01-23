無盡之衣：大西洋船廠篇 紐約先鋒藝術中心登場

記者劉昕翊／綜合報導

駐紐約臺北文化中心持續拓展臺美當代藝術交流，首度與紐約先鋒藝術中心（Pioneer Works）攜手合作，邀請臺灣藝術家黃博志參與「無盡之衣：大西洋船廠篇」（The Endless Garment: Atlantic Basin）特展，將於明（24）日正式開幕。

「無盡之衣：大西洋船廠篇」特展由策展人傑佩・烏格爾維格（Jeppe Ugelvig）策劃，邀集黃博志與美國Serena Chang、Chang Yuchen、CFGNY及Shanzhai Lyric等共5組藝術家，透過多元媒材與跨國視角，深入探討亞洲時尚與成衣生產在全球體系中的歷史、勞動結構與文化意，展期至4月12日止。

廣告 廣告

其中，黃博志的藝術實踐橫跨裝置、影像、書寫與社會調查，長期關注農業、經濟體制、消費文化與生產機制之間的關係，此次展出作品為「生產線－中國製造與臺灣製造」（Production Line–Made in China & Made in Taiwan，2014–2020），藝術家將一排排制式化的藍色牛仔襯衫，與縫製這些衣物的年輕女性的照片並置呈現，直指勞動者在全球化生產鏈中被隱沒的身影。

此外，紐文中心表示，此展為紐文首度與先鋒藝術中心合作呈現臺灣藝術家的作品，期盼透過與具國際影響力的藝文機構攜手，將臺灣當代藝術的深刻觀察與創作能量，引介給紐約及國際觀眾。

臺灣藝術家黃博志參與「無盡之衣：大西洋船廠篇」（The Endless Garment: Atlantic Basin）特展，陳展「生產線－中國製造與臺灣製造」（Production Line–Made in China & Made in Taiwan，2014–2020）作品。（藝術家提供，Christian Benesch攝影）