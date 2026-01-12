無盡衰退的南韓… 縮短工時7年「勞工生產力僅OECD的72%」

南韓工時縮短後，勞工生產力卻未上升。圖為南韓首爾的街景。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/12）報導，最新統計資料顯示，南韓縮短工時的政策已上路7年，但該國勞工生產力卻無法提升，僅為經濟合作暨發展組織（OECD）平均生產力的72%，分析指出，南韓許多企業採用年功序列制，減少員工提升生產力的誘因，且公司內職務劃分不明、規定繁雜等情況，也讓企業管理效率更低。

據《韓國經濟》報導，經濟合作暨發展組織（OECD）的統計資料顯示，2024年南韓的勞工生產力，為每小時57.5美元，在OECD會員國當中排名第31名，僅為OECD平均生產力的72.4%。

報導指出，南韓於2018年推出「每週52小時工作制」，規定300人以上企業，必須階段性將每週最高工時，從原本的68小時，縮短至52小時，希望透過縮減工時，提高勞工每小時的生產力，但該國勞工生產力竟連續7年，在OECD會員國當中排名30名左右。

位於京畿道華城市的汽車零件公司負責人金某表示：「我曾向工會建議，依照訂單多寡，彈性調整工作時數，但這個提案遭拒絕，工會認為，可能導致實質薪資下降，以及勞動強度提升。」

為了應對訂單高峰期，金某只能聘用臨時人員，卻出現產品不良率上升的結果，形成「工作時數下降，生產力卻沒有提升」的弔詭情況。

根據統計資料，2024年南韓的每小時勞工生產力（57.5美元），不到美國（116.5美元）的一半，雪上加霜的是，南韓的單位勞動成本指數高達118.72，比日本（100.46）更高，對於企業主來說，南韓勞工的工時短、生產力低，人事成本卻很高。

為何南韓的生產力無法提升？韓媒《勞動法律新聞》指出，南韓存在普遍的「年功序列薪資制度」，是一大結構問題，統計資料顯示，南韓年資超過30年的資深員工，薪資是未滿1年員工的4.39倍，這種忽視員工表現或能力的制度，削弱員工提高生產力的誘因。

另外，韓國雇主聯合會調查50家主要企業的結果顯示，南韓每天上班時間8小時的上班族，平均有1小時20分鐘，用於「非工作活動」，主要原因包括：職務未明確劃分、管理層不清楚需要多少人力、過多的規定與臨時指示。

