【無礙前行x職在必行】桃園市職業重建嘉年華11/1 盛大登場

【警政時報 薛秀蓮 /桃園報導】一份適性的工作，能夠賦予身心障礙者實踐自我、貢獻社會的信心與希望。為展現身障朋友透過職業重建服務所累積的專業能力與豐碩成果，桃園市政府勞動局將於11月1日上午10時30分，在桃園區文昌公園盛大舉辦【無礙前行，職在必行】身心障礙者職業重建嘉年華，邀請市民朋友以行動支持努力的身障職人。

【無礙前行，職在必行】桃園市職業重建嘉年華。(圖/桃園市政府勞動局 提供)

本次嘉年華以「趣味市集」為主題，活動將職業重建的服務內容巧妙融入射氣球、九宮格、保齡球、疊疊樂等趣味闖關遊戲中，讓市民在輕鬆互動中了解勞動局提供多元的就業服務資源，集滿6個闖關章可兌換限量精美禮品，還可參與摸彩，有機會將液晶電視、空氣清淨機、掃拖機器人等豐富大獎帶回家。

現場邀請身障職業重建單位設攤，從庇護工場學員親手製作的手工餅乾及點心，到職訓學員帶來鳳梨酥、藥燉排骨等美食試吃與美甲、人體彩繪等體驗活動，讓市民朋友看見身心障礙者在專業訓練中成長，展現多元才華與就業能力。

舞台區將有12組身障表演藝人接力演出，透過薩克斯風、二胡、手風琴、琵琶等樂器演奏，展現他們具備商業水準的演藝才華。此外，活動亦設有身障專案徵才專區，提供身障求職者直接與廠商面對面媒合的機會。活動全程設有手語翻譯、同步聽打及無障礙觀賞區，並提供免費接駁車服務。

桃園市政府勞動局誠摯邀請市民朋友，11月1日一同前來，拋開對身障者的刻板印象，以消費和支持，肯定每位身障職人的專業價值，與市府共同攜手打造一個友善共融的希望城市。

