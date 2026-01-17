無礙逐光初心閃耀 聽障籃球國手吳啟道：喜歡就值得

記者林普天/新北市報導

全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市舉行。本屆賽事以「無礙逐光、初心閃耀」的精神，展現身心障礙運動員在不同生命階段中累積的韌性、技術與自我突破力。聽障籃球國手吳啟道，是其中代表性的人物之一。他的故事沒有喧囂，卻更顯深刻。

新北市體育局表示，吳啟道小學二年級時因運動意外首次突發性耳聾，其後於國中及大學階段再遭接連受傷，聽力逐年惡化，生活與訓練皆面臨巨大的調整挑戰。然而，家庭沒有特別提醒他與其他孩子「不同」，讓他得以在普通班成長，培養面對環境的適應力與穩定心態。多年來，他並未因聽力限制離開球場，反而透過籃球找到自我定位。

而吳啟道並非傳統體制培養出身，依靠三對三野球與系隊磨出基礎動作，直到大學後期透過學長引介加入新北市聽障籃球代表隊，才踏進正式選手舞臺。聽障籃球賽制須全數取下助聽器，場上沒有呼喊、沒有提醒、沒有即時指令，只能依靠眼神與事前討論完成戰術流程。相同戰術往往必須多出一倍以上訓練，才能建立默契。正因如此，吳啟道認為：「對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。」

在球場之外，吳啟道是新北市五峰國中的生教組長。身為教師，他站在另一個影響年輕人的位置。他希望以自身經驗陪伴學生走過情緒、自我辨識與成就焦慮等課題，尤其是被認為「不一樣」的孩子。他常告訴學生：「人生不可能一直贏，但如果因為喜歡而持續做、持續進步，那就已經值得。」

體育局指出，身心障礙運動員背後往往凝聚家庭、教練、醫療與隊友等長期支持系統，每一次站上賽場都來自不間斷的鍛鍊與調適。115年全國身心障礙國民運動會在新北舉辦，是展現運動價值與城市包容力的重要契機，期待民眾走進場館，親眼看見身障運動員的技術、速度、策略與韌性，不只感動，更能重新理解運動競技的力量。

全障運將在新北市舉行，新北聽障籃球選手吳啟道蓄勢待發力拚帶領球隊重返榮耀。。(新北市體育局提供)