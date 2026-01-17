無礙逐光 聽障國手吳啟道用籃球走出寂靜賽場新北

（記者陳志仁／新北報導）115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市舉行，本屆賽事以「無礙逐光、初心閃耀」為精神，展現身心障礙運動員在不同生命階段累積的韌性、技術與自我突破力；聽障籃球國手吳啟道，是其中代表人物之一，他的故事低調卻深刻。

圖／吳啟道認為，「對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。」（新北市政府體育局提供）

體育局局長洪玉玲表示，吳啟道小學二年級時因運動意外突發性耳聾，其後在國中及大學階段又接連受傷，聽力逐年惡化，生活與訓練面臨巨大調整；家庭並未特別標註他「不同」，讓他得以在普通班成長，培養面對環境的適應力與穩定心態。多年來，他始終未因聽力限制離開球場，反而透過籃球找到自我定位。

吳啟道並非傳統體制培養出身，起初靠三對三野球與系隊磨練基礎動作，直到大學後期加入新北市聽障籃球代表隊才踏上正式選手舞臺；聽障籃球比賽必須全數取下助聽器，場上沒有呼喊或即時指令，只能依靠眼神與事前討論完成戰術流程，相同戰術需多倍訓練才能建立默契。

吳啟道於2015年首次披上中華隊戰袍，征戰國際賽場，最令他難忘的是2025年聽奧資格賽對蒙古一役，第四節剩5分鐘，他接球投進關鍵一球，沒有歡呼聲，只有隊友眼神與心跳；吳啟道坦言，「如果我是正常聽力，也許不會站上國際競技舞臺！」這句話是珍惜，不是自憐。

球場之外，吳啟道也是新北市五峰國中生教組長，陪伴學生面對情緒與自我焦慮，特別是被認為「不一樣」的孩子，他常說，「人生不可能一直贏，但因為喜歡而持續做、持續進步，就已值得！」新北市政府體育局補充，國民運動會是展現身障運動員技術與韌性的舞臺，也讓社會重新理解運動競技的力量。