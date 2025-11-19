無禮！日外務省官員會見 中國外交官「手插口袋」送客

日本外務省官員金井正彰與中國外交官劉勁松會面，劉在送客時雙手插入口袋，神情倨傲。翻攝X平台



日本首相高市早苗日前提到「台灣有事」言論，引發中日緊張關係升溫，日本外務省大洋洲局局長金井正彰前天（11/17）飛抵北京，希望緩解爭議，然而一段流出的畫面卻讓外界見識到中國官員無禮蠻橫的一面。

根據《央視》畫面，金井正彰18日下午2時許步出中國外交部時，手上提著公事包，對媒體不發一語，神情無奈。與之會談的中國外交部亞洲司司長劉勁松一臉倨傲，雙手插在口袋中「送客」，非常不友善且羞辱意圖明顯。

日本電視台新聞頻道報導，據悉，金井正彰在週二上午的會議中向中方表示，高市早苗的言論「並未改變日本一貫的立場」。同時，日方也抗議了中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體上發布要斬首高市早苗的不當內容。報導說，劉勁松在與金井正彰會談後對記者表示：「當然，不滿意。」

中國外交部發言人毛寧在記者會中，證實金井正彰與劉勁松確實進行磋商，在過程中「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上制造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關系政治基礎」。

