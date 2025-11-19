無禮！日外務省官員會見 中國外交官「手插口袋」送客
日本首相高市早苗日前提到「台灣有事」言論，引發中日緊張關係升溫，日本外務省大洋洲局局長金井正彰前天（11/17）飛抵北京，希望緩解爭議，然而一段流出的畫面卻讓外界見識到中國官員無禮蠻橫的一面。
根據《央視》畫面，金井正彰18日下午2時許步出中國外交部時，手上提著公事包，對媒體不發一語，神情無奈。與之會談的中國外交部亞洲司司長劉勁松一臉倨傲，雙手插在口袋中「送客」，非常不友善且羞辱意圖明顯。
日本電視台新聞頻道報導，據悉，金井正彰在週二上午的會議中向中方表示，高市早苗的言論「並未改變日本一貫的立場」。同時，日方也抗議了中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體上發布要斬首高市早苗的不當內容。報導說，劉勁松在與金井正彰會談後對記者表示：「當然，不滿意。」
中國外交部發言人毛寧在記者會中，證實金井正彰與劉勁松確實進行磋商，在過程中「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上制造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關系政治基礎」。
更多太報報導
不只流感！日本旅遊當心「蘋果病」 兒醫提醒3族群特別小心
故宮「龍」特展登上巴黎 防盜升級避免「羅浮宮竊案」再現
太扯！女嘲諷高市早苗「車力巨人」 被起底是洪秀柱乾女兒與藍黨代表
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 22 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 天前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 2 天前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 19 小時前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 1 小時前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線屢受抨擊，日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象竟包含共諜將官吳石，連黨內都出現許多反對聲浪。不僅如此，其2副手蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，中國國台辦主任宋濤均親自接見；蕭更大談鄭的兩岸路線，就是回歸「一中憲法」，也包含「一國兩區」。對此，內政部長劉世芳今（18）日反擊「憲法規定非常清楚」。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，劉世芳今日回應「我不清楚他的詮釋是什麼」，不過憲法規定非常清楚，尤其是增修條文，「我們按照增修條文來做行政處理、按照規定進行」。媒體追問「部長認為一國兩區在憲法框架之內嗎？」，劉世芳指出，按照目前憲法修正條文，大家可以去看一下，也如剛剛所提《國籍法》，限制還是一樣，擔任民選公職必須放棄中華民國以外的其他國籍，沒有解釋空間。原文出處：快新聞／國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了 更多民視新聞報導鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊徐巧芯超糗？會面澳駐台辦事處「這1點大出事」網傻眼民視影音 ・ 23 小時前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 1 天前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍EBC東森新聞 ・ 1 天前
高市「台灣有事」掀震盪 日官員赴北京協商
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，引爆日本社會輿論批評。在日本與中國關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
黃國昌與鄭麗文今天下午會面 過程全程公開
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
日媒爆料：自民黨缺乏對北京管道 踩到台灣問題「老虎尾巴」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續延燒，日方派外務省官員赴北京對話，但情勢並未和緩，日媒透露，這次「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，而執政的自民黨內部缺乏對北京溝通管道，對立恐短期難解。中天新聞網 ・ 1 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 20 小時前
不是演習 是全面備戰! 海空力量全面高度戒備 巴基斯坦大規模軍事動員
[Newtalk新聞] 南亞局勢在短短 48 小時內急轉直下。巴基斯坦軍方近日在多條戰略公路上大規模調動裝甲車隊，砲兵與海空力量全數進入高戒備狀態。官方強調，此舉不是演習，而是針對印度的全面戰備動員，顯示兩國緊張關係再度逼近危險邊緣。 局勢升溫的導火線源於一連串爆炸事件。10 日，印度首都新德里街頭發生汽車炸彈襲擊，造成十名平民死亡，為莫迪政府執政以來最嚴重的國內恐怖事件。印度政府隨即指控跨境恐怖組織，暗指與喀什米爾問題相關的武裝團體及其背後的巴基斯坦勢力。僅一天後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座法院大樓遭自殺式襲擊，造成十二人死亡。 印度武裝部隊近期舉行「三叉戟」聯合演習，對印軍在沙漠地區的作戰能力，以及國產無人機、反無人機系統進行測試。隨後，印軍將部隊部署在印巴邊境地區，試圖對巴基斯坦進行軍事威懾。 圖：翻攝自 @SpokespersonMoD X 帳號 巴基斯坦國防部長立即宣布國家進入緊急狀態，稱「目前正處於戰時狀態」，並指控印度透過代理人組織發動攻擊。雙方互相指控，使原本緊繃的局勢瞬間升溫，仿佛被點燃的火藥桶。 前線傳回的消息顯示，巴基斯坦這次軍事動員規模空前。精銳陸軍部隊已沿著旁遮新頭殼 ・ 1 天前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
中日關係惡化 日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回
即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」民視 ・ 18 小時前