無私奉獻最快樂 南投縣府表揚績優志願服務人員及團體
【記者 謝雅情／南投 報導】為鼓勵志願服務，南投縣政府1日在竹山饗富餐廳舉辦114年度績優志願服務人員及團體表揚大會，約有350人參加，活動熱絡。南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華感謝志工付出，強調無私奉獻最快樂。
配合衛生福利部「祥和計畫」，並響應2025年國際志工日，這次表揚活動，除了激勵志願服務人員士氣，也鼓勵更多人投入志工行列，讓社會更美好，更祥和。
王副縣長表示，志工默默付出，是奉獻社會的無名英雄；無私奉獻最快樂，這也是志願服務寫照，尤其政府能力有限，民間力量無窮，感謝志工長期服務社會，協助政府將工作延伸到每個角落，尤其是各項福利服務，更需要團隊及志工力量，才能把工作做得更好。
他舉例大型活動，如今年首次舉辦國慶焰火，志工犧牲三天假期，動員了487人次，協助服務遊客，維護秩序及安全，讓活動順利進行，真的很不容易。
這次表揚績優志願服務人員計有346名，並按服務時數1000、800、500小時，頒發金、銀、銅質獎章及得獎證書。
活動另表揚社會福利績優志願服務評鑑優等的團體，包括竹山鎮延正、南投市營南、草屯鎮平林及竹山鎮中央等4個社區發展協會，分別頒發獎牌1面及獎勵金10萬元整。甲等有埔里鎮珠仔山、竹山鎮和興及水里鄉上安等3個社區發展協會，分別頒發獎牌1面及獎勵金5萬元整。（照片記者謝雅情翻攝）
