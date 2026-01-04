無私奉獻 守護山城安全 中市消防局：率隊慰問和平、谷關、梨山消防弟兄

感謝守護梨山安全，台中市消防局長孫福佑今4日率隊慰問和平、谷關、梨山消防弟兄。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員全年度守護和平、梨山地區安全的辛勞，台中市政府消防局長孫福佑今（4）日特別率隊深入大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊。此次行程並有沙鹿紫雲宮宮主與大德們一同隨行，共同慰問一線執勤人員。晚間，孫局長亦出席「梨山分隊消防、義消、顧問團年終聯誼餐會」，代表市長盧秀燕感謝義消夥伴無私的奉獻。

孫局長於慰問時，肯定消防人員的專業表現與辛勞付出，尤其和平、谷關、梨山分隊為台中市山域事故專責單位，每次出勤都考驗體力與極端氣候下的應變能力，在崎嶇山徑中與時間賽跑，守護登山客與在地居民的安全。局長並提醒同仁執勤時務必注意自身安全與健康，期盼大家在確保市民平安的同時，也能做好自我防護。消防局也將持續強化裝備補充與勤務支援，提供同仁更完善的後勤保障。

消防局表示，春節期間返鄉人潮增加，各項救災、救護及防火宣導勤務繁重，消防同仁全年無休、日夜輪值，肩負守護城市安全的重要責任。時值新曆歲首，孫局長特別在春節前安排慰問行程，致贈慰問品並親切與同仁互動，感謝大家犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位、無私奉獻。

消防局強調，春安工作是年度重要任務之一，將結合各項防火宣導、場所安全檢查及緊急應變整備，全力確保春節期間市民能平安過好年。也呼籲市民朋友注意用火用電安全、遵守相關防災措施，與消防人員共同守護台中的安全與幸福。