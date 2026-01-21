無私奉獻 「對外關係協會」拜會中市府 允持續協助拓展城市外交

與會來賓大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「社團法人對外關係協會」會長令狐榮達率理監事幹部一行拜會台中市政府，市長盧秀燕親自接待並恭賀令狐大使榮任該會第六屆會長。盧市長表示，令狐會長曾任台中市副市長，雙方情誼深厚，此次他與外交界的老朋友一同「回娘家」，更是倍感親切。

盧市長表示，為了提升台中市國際化、城市外交高度，她任期內持續邀請具國際事務專長人士擔任副市長職務，近年來台中市在國際化及城市外交領域成績斐然，令狐會長貢獻卓著，功不可沒，也特別表達感謝令狐會長擔任副市長期間，對於國際事務行政制度的建置，以及號召專業外交人士加入市府國際事務委員會，為台中城市外交的推展提供建言，也期盼令狐會長及協會先進們能持續在城市外交、經貿、文化、教育及觀光等國際交流領域給予協助及賜教。

雙方互贈禮品。（圖/記者廖妙茜翻攝）

盧市長說明，「對外關係協會」是我國非常重要的民間外交專業團體，由重量級外交官、專家學者及該領域傑出人士組成，市府與該協會在外交事務長期保持交流及合作關係。令狐會長也指出，109年雙方更進一步簽署合作意向書，攜手推動「大使帶你遊世界」系列講座，最遠也曾到梨山的國中小進行演講，為偏鄉的教育推廣盡一份心力；此外，市府各局處的國際交流活動也經常邀請該協會專家提供諮詢與建議。對於協會先進們的傾襄相授及無私奉獻，盧市長再次表達謝意。

令狐會長感謝盧市長長期對於他本人及「對外關係協會」的支持與愛護，並表示盧市長是一位國際級政治領袖，能夠追隨市長是莫大榮幸。台中市近年來在市長領導下，無論在城市外交、與各國使節互動交流及國際組織參與等相關成果已領先全台許多縣市，甚至中央部會。他此次率團參訪中央公園、國際會展中心、綠美圖等國際級地標後，對於台中日後成為世界級大都會更深具信心，允諾未來一定全力協助中市府拓展城市外交，除了讓世界看見台中，更讓世界主動走進台中，使市民能為台中感到驕傲。

市長盧秀燕與來賓談話。（圖/記者廖妙茜翻攝）

市府秘書處說明，此次訪團成員多為我國外交、兩岸、國際政治領域官學界菁英，其中令狐會長、夏立言前會長、章文樑常務理事3位皆曾任外交部政務次長；夏前會長、黃介正理事並分別曾任大陸委員會正副主委；其他團員亦多曾任我國駐外大使或相關領域權威學者，對我國涉外事務貢獻頗多。未來市府也將持續借重該協會專家學者經驗及專業，與各界共同投入推動台中城市外交與國際化。

此次拜會氣氛熱絡，令狐榮達會長、夏立言前會長、周麟副會長、章文樑常務理事、梁英斌常務監事等12人出席交流，令狐會長會後更致贈市長特別訂製的琉璃，上面鐫刻「秀立高瞻 燕翔領航」字樣，寓意深刻，象徵雙方的深厚情誼。市府除盧市長外，副市長黃國榮、副市長鄭照新、研考會主委林鼎超及秘書處長謝佳蓁等也出席陪同接待。