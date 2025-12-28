無私的白衣天使! 護理師遇強震急護新生兒安撫情緒

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

27日晚間全台發生有感地震，台中最大震度也達到四級，台中有醫院產後護理之家的護理師，第一時間奮不顧身衝進嬰兒室，將嬰兒床遠離床邊集中，確保寶寶的安全，影片曝光，吸引大批網友留言，無私奉獻的精神，讓人直呼感動。

護理師遇強震急奔嬰兒室護嬰 鎮定集中床位安撫情緒

護理師遇強震急奔嬰兒室護嬰 鎮定集中床位安撫情緒(圖/院方提供)





地震瞬間，突然一陣天搖地動，監視鏡頭拍下，護理師們沒有片刻猶豫，衝進嬰兒室，其中一人開啟嬰兒室的電動門，另外兩人保持鎮定，把嬰兒床遠離牆邊集中，再把嬰兒車的輪子固定好，守護寶寶的安全。

廣告 廣告

護理師遇強震急奔嬰兒室護嬰 鎮定集中床位安撫情緒

地震當下護理師們放下手邊其他工作衝進嬰兒室 也透過訊息聯繫讓家長們安心(圖/民視新聞)

27日晚間，全台發生有感地震，台中市最大震度也達到四級，這段畫面，來自於台中的一所醫院產後護理之家，畫面曝光，大批網友湧入留言，感謝護理師第一時間的奮不顧身。院方說，這個月地震次數頻繁，因此27日一接到手機警報，護理師們就有所警覺，放下手邊其他工作，衝進嬰兒室，安撫寶寶的情緒，也透過訊息聯繫，也家長們安心。

護理師遇強震急奔嬰兒室護嬰 鎮定集中床位安撫情緒

強震刀下護理師第一時間想到的不是逃生 無私奉獻的精神讓人動容(圖/民視新聞)





院方補充，嬰兒室內總共有46位寶寶，強震當下，10位護理師第一時間想到的，不是逃生，而是守護寶寶們的安全，無私奉獻的精神，讓人動容。





原文出處：護理師遇強震急奔嬰兒室護嬰 鎮定集中床位安撫情緒

更多民視新聞報導

7.0強震她「肉身護女」 本人嚇喊：以為飛彈打來…

7.0強震全台超恐慌！網點名「關鍵英雄」：辛苦了

宜蘭強震毛孩反應曝光 影片釣出一票貓奴：真的會心疼

