無窗也能畫？台中商辦16樓外牆驚見神秘塗鴉…民眾看傻：怎麼畫的

記者吳泊萱／台中報導

台中北區一棟16樓高的商辦大樓出現詭異塗鴉，引發網友熱議。（圖／翻攝畫面）

台中市北區中清路一處16層樓高的商辦大樓，近日突然出現詭異塗鴉，且塗鴉區域位於無窗的高樓外牆，由於塗鴉面積非常大，加上位置險峻，也引起民眾熱議，好奇究竟是誰，又是以何種手法進行塗鴉。對此，警方表示有接獲大樓管委會報案，初步認定涉案人是一名23歲謝姓男子，目前已通知對方到案釐清案情，全案依法究辦。

位於中清路一段上的16層樓商辦，是北區標的建物之一，但這個月10日，大樓外牆卻遭不明人士以黑白兩色塗鴉，留下「雪糕刺客」及不明符號，塗鴉區域分別位於高樓層無窗的外牆磁磚上，範圍有5、6層樓高，但周邊沒有外凸平台，也沒有可站立空間，也讓人看了嘖嘖稱奇。

塗鴉地點位於高樓外牆，周邊無平台、也沒有站立點，引發網友熱議。（圖／翻攝畫面）

單就圖案來看，塗鴉線條十分平整有力，顯見塗鴉者應該有施力點，能夠長時間維持同一姿勢創作，異常的塗鴉地點也引發網友熱議，好奇塗鴉者究竟是誰，又是以何種手法完成塗鴉。

警方根據塗鴉署名「雪糕刺客」，鎖定一名23歲謝姓男子，已通知對方到案說明。（圖／翻攝畫面）

警方表示，12月10日曾接獲大樓林姓主委報案，表示塗鴉影響建築物外觀及公共環境，已提出損毀告訴。警方循線追查發現，案發時間是11月18日的清晨5時許，另根據「雪糕刺客」署名追查，認為涉案人是一名23歲謝姓男子，但因多次電話聯繫均無回應，目前已寄發書面通知，請對方到案說明，全案依法究辦。

第二分局分局長鍾承志呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。



