無窗房釀禍！5大學生一氧化碳中毒送醫 高壓氧治療搶命

大千綜合醫院今凌晨接收5名大學生一氧化碳中毒個案，經高壓氧治療均已脫離危險。示意圖非當事人。（大千綜合醫院提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗凌晨驚傳租屋意外！5名大學生因一氧化碳中毒送往大千綜合醫院急診，其中一名學生被發現在無對外窗的房間內昏倒。所幸經高壓氧治療後，5人皆已陸續恢復，院方提醒冬季是中毒高峰，民眾務必注意熱水器使用安全。

今天凌晨4時，5名大學生在租屋處疑似因瓦斯熱水器燃燒不完全，導致一氧化碳中毒，隨後由救護車送至大千綜合醫院急診。其中一名男性學生因房間沒有對外窗、通風極差，被室友發現倒臥在房內；其餘4名學生中，2人出現短暫頭暈、昏倒，另2人症狀較輕。5名學生在接受高壓氧治療後，皆已逐步恢復，目前持續追蹤觀察。

廣告 廣告

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗指出，5名學生租住同一樓層，其中2位房間距離熱水器較近，首先出現頭暈與短暫昏迷狀況，意識到可能是一氧化碳中毒後，立即通知其他室友，並發現另名學生昏倒在無窗房間中，緊急送醫才成功搶回性命。

蔡建宗提醒，一氧化碳為無色無味的隱形殺手，且與血紅素的結合力遠高於氧氣，會讓血液無法帶氧至全身組織，導致頭痛、頭暈、噁心、嗜睡，甚至可能快速昏迷、死亡。

副院長蔡建宗表示，高壓氧治療是以高壓的方式提供純氧，改善身體組織缺氧狀況及增加（大千綜合醫院提供／呂麗甄苗栗傳真）

蔡建宗表示，高壓氧治療是搶救一氧化碳中毒的關鍵。治療能迅速以高濃度氧氣置換血液中的一氧化碳，改善缺氧狀態，並降低未來發生「遲發性神經後遺症」的風險。後遺症可能在中毒後數天至數月出現，包括慢性頭痛、記憶力衰退、步態不穩、視力下降等，甚至影響一生，因此越早治療越能減少傷害。

他提醒，近日天氣驟降，是一氧化碳中毒的高峰期，民眾務必定期檢查熱水器、保持室內通風，並建議安裝一氧化碳濃度偵測警報器，讓危險能及早被發現，避免悲劇發生。

更多中時新聞網報導

經濟動物獸醫荒 衝擊食安

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱

NBA》熱火洛齊爾拒認罪 近億元交保