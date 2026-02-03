無端被扯入高虹安案 李俊毅太太王麗情氣炸揚言提告

王麗情（左）與李俊毅夫婦開心帶著孫子買書，無端遭指「前妻」，王麗情氣炸，已與律師研擬提告以維護清白。（翻攝自王麗情臉書）

記者蔣謙正／台南報導

前台南市立委、現中興工程顧問社董事長李俊毅無端被扯入新竹市長高虹安助理費案，高的前辦公室的黃姓主任在法庭作證時「張冠李戴」，疑似將「嘉義李俊俋」誤植為「台南李俊毅」還提到「李俊毅前妻領助理費」，讓李妻王麗情氣炸，三日嚴正澄清兩人婚姻美滿、兒孫滿堂，根本沒離過婚，已與律師研擬提告以維護清白。

據了解，高虹安遭檢舉任職立委期間涉嫌詐領助理費，台北地院審理時進行筆錄勘驗並傳喚證人，高虹安主張自己從科技業轉任，對立法院內規不熟，相關制度是沿用前民進黨立委「李俊俋」（嘉義）辦公室的模式。沒想到高的前辦公室主任黃惠玟在偵訊及作證時疑似將嘉義「李俊俋」說成或被記錄成「李俊毅」，並提到「台南李俊毅他自己前妻來領助理費，」。這番證詞的「張冠李戴」嚴重波及完全不相干的台南李俊毅及其妻子王麗情。

王麗情表示，丈夫是台南的「李俊毅」，跟高虹安提到的嘉義「李俊俋」只是名字發音相似，過去就常被搞混，但這次黃惠玟在法庭上的證詞完全是無中生有。王麗情強調，她跟李俊毅結婚多年，家庭和樂、兒孫滿堂，根本沒有離過婚，更不可能變成什麼「前妻」去領助理費。

王麗情表示，名字被認錯雖不是第一次，但在法庭上證人不該隨便亂講話。她為了捍衛自身清白與家族名譽，目前正與律師研議提告事宜，呼籲相關人士在司法過程中應謹言慎行，切勿傷及無辜。