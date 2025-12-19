無端「被川普了」比割韭菜還慘？ 陳冲：對不起半世紀累積的外匯存底

新世代金融基金會董事長陳冲認為，2025歲末的火紅新詞，應該是外交詞彙將增一詞 Trumped（被川普了）。（圖／CTWANT資料照）

近幾年來，由對岸股市傳來一句順口溜「割韭菜」，指市場中的強者，利用資訊不對稱優勢，自弱者（散戶）奪取利益，而韭菜短期可以再生，從而可周而復始割取豪奪，散戶就一再被剝削。

川普第二任期，從不掩飾對諾貝爾和平獎的興趣，結束俄烏戰爭，似乎就是垂手可得的Low-hanging fruit，近日川普又拋出所謂28點和平計畫，要求烏克蘭於感恩節前接受，變成與感恩氣氛全然違和的最後通牒。

11/22紐約時報刊出佛里曼專欄，直指該計畫不啻是現代版的慕尼黑協定，倘若成真，外交詞彙將增一詞 Trumped（被川普了），意即莫名其妙被美國出賣，Trumped一詞乃不脛而走，成為2025歲末的火紅新詞。

十一月下旬，陸續傳出美國施壓烏克蘭無條件接受其方案的新聞，本月初川普更揚言烏克蘭如不立即舉辦大選（逼退澤連斯基？），川普長子所說美國將放棄烏國的傳言，就「不能說對，也不能說錯」，恫嚇威脅意味濃厚，豈不是又在Trumped烏克蘭？

一波未平，一波又起，十二月上旬傳出川普總統宣布開放輝達H200晶片出口中國大陸，但需抽成25%，且為規避憲法爭議，將以進口稅形式向台灣徵收，有媒體戲稱「輝達銷陸，美國收租，台灣納貢」，形容這啼笑皆非的因果關係。

當然如要硬掰，可以說輝達為安全檢查進口台灣製造的晶片，合格後再輸大陸，理應繳納對美進口關稅。只不過留下幾朵疑雲:安全檢查何不派員來台執行？

貨物太平洋多飛兩趟是否符合節能減碳？進口帳記在台灣身上，是否將惡化已經被留校察看的對美貿易順差？明年檢討匯率操縱國時是否又將受害？傻看這場鬧劇，照佛里曼說法，咱又「被川普了」嗎？豈不是羊毛出在狗身上，卻由豬買單？

川普上任不滿一年，卻有許多「被川普了」的事例，實在不勝枚舉，其中也有出來算舊帳的。

Christ Columbus是美國知名導演，2025/4/14接受訪問時又重提三十三年前舊事，1992年渠在紐約廣場飯店借景，拍攝熱門片小鬼當家第二集，簽約代價都已談妥，開拍當日殺出程咬金，飯店業主川普突出面禁止進行，unless I am in the movie，最後只好妥協，所以觀眾看到一幕，男童星在旅館長廊快跑急停，問路人甲（川普）Where is lobby？

川普答覆:Down the hall, to the left，結束!天下太平。

有趣的是，記者追問既然不爽何不事後刪除，導演幽默回應:If I cut it, I’ll probably sent out of the country，也顯示「被川普了」的無奈。

割韭菜，還有再生的機會，整個科學園區的外移就未必。

雖說強者刀俎，弱者魚肉，但川普遇事仍有策略考量，以H200為例，西方媒體認為川普放行，係因繼續管制只會逼使中國加速自產，不如見好就收，反正有人買單，又可減緩中方研發進度，何不順水推舟？

當然北京也不是省油的燈，自另有盤算，將計就計，以緩濟急，只是苦了台北，躺著也中一槍。

至於歹戲拖棚的烏克蘭，美俄兩強也都是策略層次的考量，俄國厭惡北約東擴，美國不願犧牲卻樂於銷售軍火，幾年戰事下來，爾虞我詐一番後，目前觀察，最可能的結果是:俄國取得領土，美國取得鈔票，歐洲國家買單，至於烏克蘭則買了個寂寞。

佛里曼常有驚人之語，這次Trumped一詞，倒是提醒我們，無端被割韭菜之餘，還是要從戰略高度審酌得失，否則「被川普了」1.25兆再疊加關稅，卻買了個寂寞，就對不起半世紀以來累積的外匯存底了！

