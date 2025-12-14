無米樂稻米促進會促成農民與企業攜手 以行動支持友善耕作與農業永續

南市無米樂稻米促進會與臻鼎科技集團合作舉辦認養稻田永續體驗日活動，帶企業員工到白河農田、後壁合鴨藝術園地、芳榮米廠及菁寮老街體驗。（記者李嘉祥攝）

▲南市無米樂稻米促進會與臻鼎科技集團合作舉辦認養稻田永續體驗日活動，帶企業員工到白河農田、後壁合鴨藝術園地、芳榮米廠及菁寮老街體驗。（記者李嘉祥攝）

台南市無米樂稻米促進會長期致力於推動在地農業、友善耕作與農村文化的永續發展，並與臻鼎科技集團合作舉辦「認養稻田．永續體驗日」活動，帶領企業員工深入白河農田、後壁合鴨藝術園地、芳榮米廠及菁寮老街，並邀與臻鼎契作的白河農民葉奕志分享，貼近土地，以最直觀方式看見台灣稻米產業的價值與農民的努力。

白河契作農民葉奕志領頭下田示範割稻技巧，從握刀、彎腰、綑束到搬運，一步一步教得仔細，他也分享務農心聲，強調農業沒有捷徑，要靠天、靠地、靠自己的耐心，企業以認養方式支持友善耕作，對農民來說是很重要的力量；參與民眾親手割下稻穗，第一次深刻感受到「食物得來不易」；中午並於後壁合鴨藝術園地品嚐「鄉村割稻飯」，眾人圍坐田邊戶外棚下，在冬日陽光中享用農村風味餐，交織出暖暖的田園氛圍。

芳榮米廠導覽讓大家從產地走進稻米加工現場，了解稻穀收割後從烘乾、低溫冷藏、碾製、包裝，每個環節都展現出台灣米產業的專業與用心。臻鼎科技的同仁在現場紛紛表示，這趟行程讓他們真正看到一碗米飯背後的完整努力；行程最後來到菁寮老街與俗女村，參與員工漫步感受老街的時代記憶與農村文化的純樸魅力，透過老店、紀念品與人情味對後壁有新的認識與連結；此次活動也結合 PayEasy 推動的「我的一畝田」認養計畫，以企業認養方式支持無毒友善耕作，不僅穩定農民收益，也讓企業以具體行動實踐 ESG 永續責任。

南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪感謝臻鼎科技集團對台灣稻米產業的支持，直接契作可提升農民收益，收成後的白米用於企業贈禮，是對本土稻米的另一次行銷，且契作稻農葉奕志依合約全程不使用農藥、化肥，臻鼎科技集團以企業採購達到支持農民外，也達成友善土地、關懷社區ESG精神，這樣的參與不是形式，而是最有力量的永續行動，相信只要企業與農民攜手，台灣的農村一定能越來越好。

後壁區長李至彬也到場致意，強調後壁稻米歷史悠久，品質優良，很高興看到企業、促進會與農民共同努力帶動農業永續與地方活力，希望未來有更多企業願意走入農村、認識農業，也期望促進會未來能持續深化產地體驗、農村教育及跨領域合作，用行動串起企業、農民與社區，支持友善耕作與農村永續。