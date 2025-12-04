無精打采性趣缺缺？醫：40歲後勃起變差恐心血管病變

男性更年期可能比想像中提早來臨，台灣研究顯示逾四成40歲以上男性有睪固酮低下問題，不僅影響性功能，更可能增加心血管疾病風險。醫師提供10項自評指標，若符合3項以上，建議盡速就醫檢查。

睪固酮低下不僅影響性功能，更與情緒、代謝及心血管健康密切相關。（示意圖／Pexels）

睪固酮低下不僅影響性功能，更與情緒、代謝及心血管健康密切相關。泌尿科醫師黃維倫在其臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」分享，診間常見女性抱怨伴侶「好吃懶做、不想出門、忘東忘西」，而這些男性就診時則表示：「我也不知道為什麼，不是不愛她，也沒有外遇，就是提不起勁，對性對其他事，就也沒什麼興趣。」黃維倫指出，這些症狀很可能是男性更年期的表現。

廣告 廣告

男性睪固酮在30歲達到高峰後，會以每年1%～2%的速率下降。黃維倫強調，研究顯示，40歲以上的男性約有24%出現睪固酮低下情況，即進入所謂的男性更年期。這種荷爾蒙變化不僅影響性功能，還會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠品質與代謝功能，甚至可能提高罹患心血管疾病的風險。

黃維倫分享了一份「ADAM自評表」，包含10個問題。（圖／泌尿科醫師黃維倫臉書）

為協助男性自我評估是否已進入更年期，黃維倫分享了一份「ADAM自評表」，包含10個問題：「你的性慾是否變差？」、「你是否會感到沒有活力？」、「你是否感到自己體力不足，同時耐力也不足？」、「你的身高是否變矮？」、「你是否覺得『享受生活』的感受不如從前？」、「你是否感到沮喪或脾氣變差？」、「你勃起時的硬度是否下降？」、「你是否發現最近運動時，體力變差很多？」、「你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？」、「你是否發現最近工作效率每況愈下？」

黃維倫提醒，若上述10個問題中有3題以上回答「是」，或第1題（性慾變差）、第7題（勃起硬度下降）任一題回答「是」，建議應至泌尿科進行專業評估。他特別強調，許多男性可能在不自覺中睪固酮逐漸減少，進而步入更年期，這不僅會影響生活品質，更可能危及健康。

生活中若發現伴侶無精打采、晚上性趣缺缺，不一定是感情出了問題，可能是男性更年期的生理變化所致。黃維倫建議，及早發現並接受適當治療，有助於改善生活品質並降低相關健康風險。

延伸閱讀

NBA/字母哥打3分鐘傷退！教頭滅火：他從沒要求交易

她喝喜酒包3600元 新人竟反嗆：現在一桌要3萬起跳

國民黨啟動要有感！學者促鄭麗文加速提名「這些縣市」