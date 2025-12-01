無糖茶價格飆升！每朝茶飲逼近40元 漲幅近12%消費者傻眼

每朝健康直逼40元。（圖／TVBS）

市面上常見的罐裝無糖茶近期紛紛調整售價，引起消費者關注。每朝健康茶飲從35元漲至39元，漲幅接近12%；黑松茶花綠茶及原萃也在年初從25元分別調漲至30元和29元，漲幅高達20%和16%。業者表示，漲價主要反映近年原物料、運輸及能源等營運成本持續上升。儘管今年8月立法院三讀通過無糖飲料免徵15%貨物稅，但消費者發現這項減稅優惠似乎並未反映在售價上，引發民眾討論。

罐裝無糖茶價格調漲讓許多消費者感到意外。在11月底，有民眾發現每朝健康茶飲的售價已從35元上漲至39元，漲幅接近12%，購買時需支付將近40元。一位消費者表示，二三十元的價格似乎是很久以前的事了，若價格相近，他更傾向選擇現沖的手搖飲料。另一位消費者則認為每朝健康茶飲對消化有幫助，雖然民生物資普遍上漲，但有需要時仍會購買。

黑松茶花綠茶和原萃無糖茶也都在年初調整價格。黑松茶花綠茶從25元漲至30元，漲幅達20%；原萃則從25元調整至29元，漲幅為16%。對於漲價原因，業者回應是反映近年來原物料、運輸及能源等營運成本的持續上升。然而，每朝健康及黑松對於最新的漲價情況暫時沒有回應。

原萃年初調漲。（圖／TVBS）

經濟學家楊家彥分析，茶飲價格上漲可能與多種因素有關。他表示，營運場所租金上揚以及市場對無糖飲品需求增加，都可能讓廠商有調漲價格的空間。當廠商認為即使提高價格消費者仍會購買時，就更容易做出漲價的決定。

值得注意的是，並非所有業者都選擇漲價。統一企業將茶裏王無糖茶系列的價格調降1元，但有消費者質疑，既然免徵15%貨物稅，理論上應該可以降價3至6元，僅降1元讓民眾感到無感。多數消費者認為，在薪資未見明顯成長的情況下，物價卻持續攀升，且一旦瓶裝飲料漲價，往往就不會再降回原價，讓人感到無奈。

