無糖茶當水喝？毒物專家警告「茶喝太多」3大風險 很多人反而便祕了
雖然說補充水分很重要，但不少人不喜歡白開水，覺得沒味道不好喝，為了增加水分的攝取，變通之道就是改喝有味道的茶飲料，像是買手搖杯，或是有健康意識則挑無糖茶飲，但是，以茶代水健康嗎？
喝茶好處多 去油解膩、抗發炎、延緩老化
喝茶的確好處多，現代人在大魚大肉之後，也會喝茶去油解膩，甚至有一說法，喝茶也能達到減肥的效果，且國際也早有研究顯示，茶裡頭的兒茶素、多酚等抗氧化成分，可幫助人類對抗體內的自由基，減少發炎現象，進而達到抗癌效果，同時也能延緩老化。
另外，也有研究證實，喝茶還能降三高，因為茶多酚具有降低心血管疾病、降血脂、降血壓、降膽固醇，跟抑制尿酸等的好處，而且茶含有咖啡因，喝了本來就有提神醒腦的作用，咖啡因量又比咖啡還要低，更減少了咖啡因所產生的副作用。
不只水喝太水會發生腎結石 茶喝過量也會增結石風險
一般會發生腎結石問題，通常第一個想到的就是水喝太少，但明明喝了很多「用水沖泡出來的茶」的人，怎麼會水分不足？林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海臨床觀察發現，9成腎結石患者都是鈣結石，一般會建議患者要多喝水，但是千萬別以為喝大量的茶就等於有多喝水；雖然喝適量的茶對水分的補充是有幫助的，不過，一旦茶喝過量的話，因為茶富含草酸，將會因此增加草酸鈣形成的風險。
大量喝茶反而便秘 單寧酸、茶鹼易致腸胃蠕動變差
大量喝茶不只傷腎，其實還有不少其他的問題。過去一篇發表在《British Medical Journal》的研究顯示，喝過量的濃茶會導致便秘的問題，主要是因為茶裡面含有單寧酸、茶鹼，過量的單寧酸會抑制腸道的蠕動，導致腸胃蠕動變差。
研究還指出，過量的茶鹼會增加腎絲球過濾率和降低腎小管的再吸收，最後導致便秘問題。而茶除了含有茶鹼、單寧酸之外，還含有具利尿效果的咖啡因，因此，如果把茶當水喝，可能會使體內更缺水，再加上腸胃蠕動差，不便秘也難。
喝茶每天最多600c.c. 飯後1-2小時再喝避免影響鈣、鐵吸收
把茶當水大量飲用不好，但並不代表喝茶就不好，千萬別因此以偏概全！適量飲用絕對沒有問題。顏宗海說，過去有研究指出，每天喝1杯240c.c.的茶，可以降低22％得到腎結石的機會，日本動物實驗也發現，適量喝綠茶有助於降低腎結石的風險。
而且人體所代謝出來的草酸，比攝取的草酸食物多出2倍以上，譬如維生素C就是在代謝之後才會產生大量草酸，因此，只要沒有過量食用高草酸食物，腎臟排出草酸的功能也正常，更沒有長期大量服用鈣片，飲食裡的草酸要形成結石的機率是不大的。
近年來反而認為，人體腸道菌異常與腎結石的發生，恐怕才是大有關係。至於茶應該要怎麼正確喝，顏宗海建議，每天不要超過600c.c.，並且在飯後1-2小時再喝，避免影響鈣和鐵的吸收。
補水喝白開水最好 每天5杯減少冠心病致死風險
除了適量喝茶之外，最好的飲料就是白開水，因為人體70％以上都是水，體內很多的化學反應都需要水才能進行。人體一天需要1500～2000c.c.的水分，有了足夠的水，才能讓身體的代謝機制正常運轉。
光是喝白開水就能預防感冒，根據美國疾病控制和預防中心發現，水可以保持人體運轉正常，幫助調節體溫，也是體內輸送營養、排毒時所不可或缺，還能保持身體電解質平衡；經常喝白開水的人，肌肉內乳酸堆積少，不容易感到疲勞。
美國也曾追蹤48,000 人10 年發現，每天喝2500c.c.水的人與喝1300c.c.的人相比，膀胱癌的罹病風險減半；另一個研究也發現，每天喝5杯水以上的人比喝2杯水以下的人，大幅減少冠心病致死的風險。
茶屬於刺激性飲品 貧血、骨鬆患者喝茶前注意
不過，茶還是屬於刺激性的飲品，各界一致認同茶不適合腸胃功能不佳的人飲用，裡頭的咖啡因也會造成不少人失眠，且茶中的咖啡因會降低鈣質的吸收，一般也會建議有骨質疏鬆問題者少喝茶和咖啡。
然而，茶裡頭的單寧酸，由於會抑制腸道蠕動，因此，也會影響到鐵質的吸收，恐怕加重貧血狀況。若要增加鐵質的吸收，只要將飯後的喝茶習慣改成新鮮果汁，果汁裡豐富的維生素C就能幫助鐵質的吸收。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·減重、控血糖喝「紅茶or綠茶」好？醫揭密6大差異 這樣喝效果最好
·喝茶「4大地雷習慣」養生不成反害健康！醫示警 飯後立刻喝也錯
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 52
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 180
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 64
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 22
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
利多連環發！00919新兵挑戰第4根「9.5萬張排隊等進場」 電零股蜜望實、鈞寶同列34檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數週二跌多漲少，僅費半小漲0.95%收紅；台股加權指數今（14）日開盤則是上漲35.31點至30,742.53點，最高一度漲18...FTNN新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 49
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 169
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 106
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 48
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 2
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 11
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 19 小時前 ・ 9
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
OpenAI新耳機 傳鴻海代工
外電報導，AI巨頭OpenAI將跨入硬體市場，正打造搭載2奈米智慧手機級晶片、代號「Sweetpea」的音訊耳機，預計9...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
賴瑞隆險勝初選！媒體人點他選戰有1大罩門
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果昨（13）日出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，媒體人謝寒冰表示，相較邱議瑩，賴瑞隆過去的話題並不多...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 40