無糖茶當水喝？毒物專家警告「茶喝太多」3大風險 很多人反而便祕了

雖然說補充水分很重要，但不少人不喜歡白開水，覺得沒味道不好喝，為了增加水分的攝取，變通之道就是改喝有味道的茶飲料，像是買手搖杯，或是有健康意識則挑無糖茶飲，但是，以茶代水健康嗎？

喝茶好處多 去油解膩、抗發炎、延緩老化

喝茶的確好處多，現代人在大魚大肉之後，也會喝茶去油解膩，甚至有一說法，喝茶也能達到減肥的效果，且國際也早有研究顯示，茶裡頭的兒茶素、多酚等抗氧化成分，可幫助人類對抗體內的自由基，減少發炎現象，進而達到抗癌效果，同時也能延緩老化。

另外，也有研究證實，喝茶還能降三高，因為茶多酚具有降低心血管疾病、降血脂、降血壓、降膽固醇，跟抑制尿酸等的好處，而且茶含有咖啡因，喝了本來就有提神醒腦的作用，咖啡因量又比咖啡還要低，更減少了咖啡因所產生的副作用。

不只水喝太水會發生腎結石 茶喝過量也會增結石風險

一般會發生腎結石問題，通常第一個想到的就是水喝太少，但明明喝了很多「用水沖泡出來的茶」的人，怎麼會水分不足？林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海臨床觀察發現，9成腎結石患者都是鈣結石，一般會建議患者要多喝水，但是千萬別以為喝大量的茶就等於有多喝水；雖然喝適量的茶對水分的補充是有幫助的，不過，一旦茶喝過量的話，因為茶富含草酸，將會因此增加草酸鈣形成的風險。

大量喝茶反而便秘 單寧酸、茶鹼易致腸胃蠕動變差

大量喝茶不只傷腎，其實還有不少其他的問題。過去一篇發表在《British Medical Journal》的研究顯示，喝過量的濃茶會導致便秘的問題，主要是因為茶裡面含有單寧酸、茶鹼，過量的單寧酸會抑制腸道的蠕動，導致腸胃蠕動變差。

研究還指出，過量的茶鹼會增加腎絲球過濾率和降低腎小管的再吸收，最後導致便秘問題。而茶除了含有茶鹼、單寧酸之外，還含有具利尿效果的咖啡因，因此，如果把茶當水喝，可能會使體內更缺水，再加上腸胃蠕動差，不便秘也難。

喝茶每天最多600c.c. 飯後1-2小時再喝避免影響鈣、鐵吸收

把茶當水大量飲用不好，但並不代表喝茶就不好，千萬別因此以偏概全！適量飲用絕對沒有問題。顏宗海說，過去有研究指出，每天喝1杯240c.c.的茶，可以降低22％得到腎結石的機會，日本動物實驗也發現，適量喝綠茶有助於降低腎結石的風險。

而且人體所代謝出來的草酸，比攝取的草酸食物多出2倍以上，譬如維生素C就是在代謝之後才會產生大量草酸，因此，只要沒有過量食用高草酸食物，腎臟排出草酸的功能也正常，更沒有長期大量服用鈣片，飲食裡的草酸要形成結石的機率是不大的。

近年來反而認為，人體腸道菌異常與腎結石的發生，恐怕才是大有關係。至於茶應該要怎麼正確喝，顏宗海建議，每天不要超過600c.c.，並且在飯後1-2小時再喝，避免影響鈣和鐵的吸收。

補水喝白開水最好 每天5杯減少冠心病致死風險

除了適量喝茶之外，最好的飲料就是白開水，因為人體70％以上都是水，體內很多的化學反應都需要水才能進行。人體一天需要1500～2000c.c.的水分，有了足夠的水，才能讓身體的代謝機制正常運轉。

光是喝白開水就能預防感冒，根據美國疾病控制和預防中心發現，水可以保持人體運轉正常，幫助調節體溫，也是體內輸送營養、排毒時所不可或缺，還能保持身體電解質平衡；經常喝白開水的人，肌肉內乳酸堆積少，不容易感到疲勞。

美國也曾追蹤48,000 人10 年發現，每天喝2500c.c.水的人與喝1300c.c.的人相比，膀胱癌的罹病風險減半；另一個研究也發現，每天喝5杯水以上的人比喝2杯水以下的人，大幅減少冠心病致死的風險。

茶屬於刺激性飲品 貧血、骨鬆患者喝茶前注意

不過，茶還是屬於刺激性的飲品，各界一致認同茶不適合腸胃功能不佳的人飲用，裡頭的咖啡因也會造成不少人失眠，且茶中的咖啡因會降低鈣質的吸收，一般也會建議有骨質疏鬆問題者少喝茶和咖啡。

然而，茶裡頭的單寧酸，由於會抑制腸道蠕動，因此，也會影響到鐵質的吸收，恐怕加重貧血狀況。若要增加鐵質的吸收，只要將飯後的喝茶習慣改成新鮮果汁，果汁裡豐富的維生素C就能幫助鐵質的吸收。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

