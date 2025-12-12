無糖飲料也中！「4大隱藏食物」竟是澱粉炸彈 專家傳授1關鍵吃法：避凶趨吉

養師揭4大隱藏澱粉炸彈，坦言就算沒吃到糖，但攝取特定食物，仍可能導致血糖飆高、危害健康。示意圖。（翻攝自photoAC）

隨著食物精緻化，這幾年健康意識抬頭，不少人紛紛戒糖，選擇「無糖」維持健康也能滿足口欲，不過營養師揭4大隱藏澱粉炸彈，坦言就算沒吃到糖，但攝取特定食物，仍可能導致血糖飆高、危害健康。

營養師張語希近日在臉書粉專PO文，破除迷思，表示很多人覺得少吃糖就沒問題，但其實影響血糖波動的原因，可能在於日常飲食中被忽略的高醣來源，但其實常見有4種隱藏澱粉炸彈，默默被吃下肚而不自知。

張語希表示，第一，高GI主食，如白飯、白吐司、麵條等食物，因消化快，血糖也容易飆升，胰島素壓力更大；第二，大家常誤解的「無糖≠低醣」，即便點無糖，但奶精裡也可能含有油脂，此外若添加珍珠，也是澱粉來源。第三是炸物+粉漿，像是鹹酥雞、炸雞排，因外皮同時有澱粉+油脂，會讓血糖波動更大；最後是「醬料中的隱藏糖」包含甜辣醬、番茄醬、醬油膏等，小小一湯匙，也可能讓糖份攝取默默增加。

營養師揭4大隱藏澱粉炸彈，坦言就算沒吃到糖，但攝取特定食物，仍可能導致血糖飆高、危害健康。（翻攝自張語希臉書）

另外，張語希也進一步提醒，控糖除了「避凶」外更要「趨吉」，提醒三高族群尤須特別注意以下隱藏澱粉3雷區，許多人會忽略攝取過多的碳水化合物，包含芋頭、蓮藕、栗子、年糕、粉絲等隱藏澱粉，以及進補湯品、滷味等，隱藏大量的鈉易被忽略與過多動物性油脂，攝取過多同樣會讓血糖飆升、加重高血壓和水腫問題，因此建議除了減少高油加高澱粉的「NG組合」外，也可透過用餐順序「先吃菜再吃肉」的改變，來幫助控醣。

