無紅綠燈!台中鹿陽國小9處「通學陷阱」曝光 楊典忠要求專案改善

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中沙鹿區鹿陽國小周邊9處路口竟無紅綠燈、僅一處設斑馬線！議員楊典忠等人今天在議會質疑市府枉顧沙鹿區學童上下學通行安全，原縣區與原市區待遇差別太大，要求市府專案檢討改善，市長盧秀燕回應，新學校的工程需要逐漸推進與優化，承諾再改善。

市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進關切中市新設學校的通學安全問題，指鹿陽國小9月開學至今，周邊4個交叉路口、5個T字路口，竟然只有校門口保定路劃設一處斑馬線，其餘8個路口都未設置，也沒任何紅綠燈或閃光號誌。

楊典忠質疑，盧市長開學日去迎接學童，卻忽略學童走路上學安全，尤其學校後門為保成路，車流量大，時常有大貨車、卡車經過，卻連最基本的斑馬線都沒有，令家長難以接受。

楊典忠引用交通部《通學步道改善指引》及市議會去年的決議事項，新設學校的周邊交通號誌、標誌、標線，應與交通局、建設局共同會勘並一併完成，但鹿陽國小周邊路口卻未規劃紅綠燈與斑馬線。

對比原市區新設的北屯區松強國小、南區樹德國小，紅綠燈與斑馬線「全配」，但原縣區的沙鹿鹿陽國小卻「不配」設置紅綠燈，通學環境竟然差這麼多，要求校園規劃審議會至少要到現場走一趟，用孩子的視角實地評估風險。

楊典忠強調，新設立學校的通學環境應列為基本「標配」，市府應專案檢討鹿陽國小周邊交通規劃，補足紅綠燈、斑馬線及相關號誌標線，保障學童上下課通學安全。

盧秀燕表示，台中市有350個學校，鹿陽國小通學環境只有一個斑馬線的問題，實在太細了，她沒有接到通報，但對新學校工程會再改善；教育局長蔣偉民說，校園安全不論小朋友是坐車或是走路到校，應該都要做好通學步道安全設置。

鄭功進(左起)楊典忠、林祈烽、施志昌、指鹿陽國小9月開學至今，周邊4個交叉路口、5個T字路口，竟只有校門口劃設一處斑馬線，枉顧學童通行安全。(記者蔡淑媛攝)

