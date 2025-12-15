"無紙化"成趨勢! 台大醫明年起不主動印"紙本收據"

生活中心／綜合報導

民眾到醫院就診後，多半習慣領取收據，但這樣的習慣，慢慢會被改掉，台大醫院正式宣布，明年一月一日開始，門診收費櫃檯將不再主動提供紙本收據，新光醫院也評估，明年農曆年後跟進，不過，民眾如果需要紙本收據，還是能告知，協助列印。

民視記者林莉：「民眾到醫院就醫，通常批價之後，就會拿到收據，但隨著ESG環保意識抬頭，未來這樣的習慣，可能會有所改變，而台大醫院明年也將正式加入這行列。」減少列印收據，也能降低資源耗用，醫院收據無紙化成新趨勢，以台大醫院來說，每天門診量大約10000人次，非必要就不主動印收據，就能省下10000張紙，不過如果民眾需要，還是會印，目的是要減少碳排量。醫院民眾：「反正只要可以證明（有就醫）就可以，都我女兒在用的，有的（長者）自己會用，我眼睛視力比較差看不到，就需要有人陪同，有的醫院已經沒有再提供紙本收據啦，是怕有的年紀比較大的，他沒有辦法繳費。」

各醫院收據無紙化成趨勢。（圖／民視新聞）台大醫院明年元旦開始，門診收費櫃檯，不主動提供紙本收據；長庚醫院早在2018年開始，就不主動提供，像是林口長庚，每個月能減少大約20幾萬張的收據列印；台北榮總也在2年多前，開始提供手機支付，電子支付也能選要不要印收據；還有亞東醫院，今年下半年開始不主動列印收據，大約有6成8的患者使用多元支付；新光醫院也在評估，明年農曆年後，要比照台大醫院，民眾沒有特別要求，就不主動開收據。新光醫院副院長洪子仁：「紙張成本的節省之外，我覺得最重要的意涵，還是說在數位轉型以後，我們是數位與綠能的雙軸轉型，也就是一方面是在數位轉型，但是同時又能夠去減少，因為砍伐樹木減少碳排。」

無紙化成趨勢！ 台大醫明年起不主動提供「這物」

新光醫院評估，明年農曆春節後跟上台大醫院政策。（圖／民視新聞）因為現在，就診繳費，管道多元，包括手機支付、自動繳費機等，這張紙，平常真的不重要，但有些人需要申請醫療補助、保險理賠，以及要報稅等，其實醫院已經會把相關的醫療費用上傳到國稅局，醫療收據的需求已經下降不少。新光醫院副院長洪子仁：「如果未來我們的這些醫療費用收據，也可以跟保險公司的理賠部門，做連線的時候，直接只要用電子的這個雲端收據，就可以連線到保險公司去做理賠跟申請。」多元支付，已經是未來趨勢，各醫院加速無紙化來減碳，就像是發票轉成雲端化一樣，一開始可能不習慣，不過，如果你需要，還是能開口，醫院就會印給你。

