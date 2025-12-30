無緣叔嫂情深！曹西平猝逝認龍千玉「唯一親人」 親弟憂：怕姊承受不了

娛樂中心／施郁韻報導

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲。（圖／豪記唱片提供）

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，是他唯一的「親人」。龍千玉的親弟弟江志豐得知噩耗時，擔憂「龍姐會承受不了這件事。」

據悉，29日深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾無生命徵象，消防救護員到場後發現，患者已明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救，死者為資深藝人曹西平。

曹西平在演藝圈深耕多年，前嫂嫂龍千玉待人卻始終真誠，如今更是自己唯一的「親人」。（圖／翻攝自曹西平、龍千玉臉書）

曹西平曾在臉書感性寫下，在演藝圈深耕多年，「我們都知道演藝圈有情有義的人並不多」，台語歌后同時也是自己前嫂嫂的龍千玉，待人卻始終真誠，如今更是自己唯一的「親人」。

事實上，龍千玉21歲時曾與曹西平三哥曹南平結婚，不過這段婚姻僅維持7年劃下句點；不過龍千玉與「前小叔」曹西平依舊維持友好關係，時常聚會吃飯，龍千玉發片時，他還會前往站台相挺，可見到兩人的好交情。

據《壹蘋新聞網》報導，江志豐得知噩耗時，表示龍千玉在四哥家裡發生眾多事情後，唯一最擔心他的人，會常常去探望、關注他，近日龍姐在忙演唱會，擔心「她本身壓力已經夠大了，我比較怕的是，龍姐會受不了這個事情。」



